Start verstedelijkingsstrategie in Stedendriehoek, Twente en Limburg-Centraal

De regio’s Twente, Limburg-Centraal en de Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen) gaan aan de slag met het uitwerken van integrale verstedelijkingsstrategieën. Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaf hiervoor het startsein samen met de betrokken regionale overheden. Deze regio’s bieden kansen voor een brede schaalsprong op het gebied van wonen, werken en voorzieningen, passend bij de identiteit van het gebied. Rijk en regio werken de komende tijd uit welke ruimtelijke keuzes hiervoor nodig zijn.

In Twente is tot 2050 een groei van 69.000 woningen mogelijk in de steden Enschede, Hengelo en Almelo. Thema’s als bedrijvigheid, voorzieningen, cultuurhistorie en recreatie worden hierin meegenomen. Limburg-Centraal is de verzamelnaam voor zes Limburgse steden met een intercity-station: Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond, Weert en Venlo. In deze steden is ruimte voor 35.000 woningen op loopafstand van een IC-station. Woningbouw moet samengaan met investeringen in onder meer de bestaande woningvoorraad, economie en klimaatadaptatie. De Stedendriehoek telt bijna een half miljoen inwoners, waarbij er tot 40.000 extra woningen bijkomen richting 2040. De regio wil groeien, met behoud van het groene landschap van Veluwe en IJssel en passend bij de identiteit van het gebied.



De drie nieuwe verstedelijkingsstrategieën komen voort uit de bestuurlijke overleggen (BO’s) Leefomgeving waarin Rijk en regio jaarlijks afspraken maken over grote ruimtelijke opgaven. De bewindspersonen van VRO en I&W (Infrastructuur en Waterstaat) spraken verder met provincies, gemeenten en waterschappen over de woningbouwopgave en de voortgang van het programma NOVEX. Hierin werken alle overheden samen aan de ruimtelijke inrichting van een regio. Voor vijf NOVEX-gebieden zijn de afspraken geconcretiseerd in uitvoeringsagenda’s.

Nota Ruimte

De BO’s Leefomgeving zijn een stap op weg naar de nieuwe Nota Ruimte, waarvan voor de zomer een ontwerpversie klaar moet zijn. Provincies hebben hiervoor ruimtelijke voorstellen ingediend, die bij de volgende BO’s Leefomgeving in het voorjaar moeten resulteren in ruimtelijke arrangementen met wederkerige afspraken tussen Rijk en provincies.



De beschikbaarheid van (zoet) water en energie spelen een steeds grotere rol bij het bepalen van wat ruimtelijke mogelijk is, kwam naar voren in de gesprekken. Bij woningbouw is een evenwichtige balans nodig tussen wonen en werken en nabijheid van voorzieningen, ook om extra vraag naar mobiliteit te beperken. Een gezonde en groene leefomgeving zijn belangrijk om deze balans te bereiken of te behouden.



De Nota Ruimte geeft een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Zo worden hierin nieuwe locaties voor grootschalige woningbouw aangewezen en staan er afspraken in over bereikbaarheid van werk en voorzieningen, recreatie, energievoorziening, landbouw, natuur en ruimte voor defensie. Door keuzes te maken en functies te combineren is het mogelijk om een balans te vinden tussen het optimaal benutten van de ruimte en het beschermen van een veilige en gezonde leefomgeving.

Zie ook