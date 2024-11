Staatssecretaris Zsolt Szabó bezoekt Sint Maarten en Sint Eustatius

Staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering en Koninkrijksrelaties brengt van 13 tot 17 november 2024 een bezoek aan de Sint Maarten en Sint Eustatius. Tijdens dit bezoek zal de staatssecretaris onder anderen de opening van het vernieuwde vliegveld op Sint Maarten bijwonen. Ook is hij aanwezig bij de viering van Statia Day op 16 november.

Sint Maarten

Het werkbezoek van staatssecretaris Szabó begint op Sint Maarten, waar hij een speech geeft tijdens de opening van het vernieuwde Princess Juliana International Airport. Door de ingrijpende herbouw na de orkaan Irma, behoort het vliegveld tot één van de meest moderne in de regio. Dit is een belangrijke stap voor de economische zelfredzaamheid van het land. Bij de opening is ook HKH Prinses Beatrix aanwezig.



Met minister-president Mercelina spreekt de heer Szabó over de voortgang van de Landspakketten voor de hervorming van de publieke sector en brengt hij een bezoek aan de Cruise Terminal in het kader van economische ontwikkeling.

Sint Eustatius

Op 15 november reist Staatssecretaris Szabó door naar Sint Eustatius. Hier woont hij onder meer de vlaggenceremonie van Statia Day en de Pin Ceremonie bij. Verder voert hij gesprekken over verschillende onderdelen van de Regio Deal op Sint Eustatius.



Op de laatste dag van zijn werkbezoek is de staatssecretaris terug op Sint Maarten. Hier bezoekt hij de Lotterie Farm en heeft hij een ontmoeting met directeuren van onder meer het ziekenhuis en de haven. Op zondag 17 november 2024 reist staatssecretaris Szabó weer terug naar Nederland.