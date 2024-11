Voortaan neutrale uitstraling voor BOA

BOA’s horen een neutrale uitstraling te hebben. Dat betekent dat zij geen zichtbare persoonlijke uitingen meer mogen dragen, zoals religieuze symbolen, tijdens hun dienst.

Deze maatregel versterkt het vertrouwen in hun onpartijdigheid en gezag. De neutrale uitstraling wordt vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die naar verwachting in 2025 in werking treedt, zodat alle BOA’s in Nederland eenduidig en herkenbaar hun werk kunnen doen.

“Op straat moeten BOA’s gezag uitstralen en neutraal opereren. Het gaat hierbij om de neutraliteit van het instituut dat iemand representeert en niet om de neutraliteit van de persoon. Hun rol in onze rechtsstaat is essentieel, en ze dragen een zware verantwoordelijkheid, zeker wanneer er geweld moet worden gebruikt. Daar hoort een neutraal uniform bij, zonder enige toevoeging,” aldus minister David van Weel (Justitie en Veiligheid).

Dat staat in een brief die vandaag door de minister naar de Tweede Kamer is gestuurd.