6 Nederlandse startups onderscheiden met 2025 CES Innovation Award

50 Nederlandse startups gaan in januari 2025 naar de techbeurs Consumer Electronics Show (CES) om hun innovatieve technologische oplossingen te presenteren aan potentiële klanten, investeerders en media. Het gaat om uitdagingen op het gebied van onder andere biotechnologie, kunstmatige intelligentie, duurzaamheid en gezondheidszorg. Maar liefst 6 van hen hebben vandaag een 2025 Innovation Award ontvangen. Hiermee behoren ze tot de internationaal beste ontwerpen, innovaties en producten. De CES is de grootste internationale zakelijke beurs in de Verenigde Staten en vindt jaarlijks plaats in Las Vegas. Het evenement past bij de doelstelling van het kabinet om innovatie te stimuleren en start- en scaleups in het bijzonder extra te ondersteunen bij hun groei en het vinden van passende financiering.

De winnende Nederlandse startups zijn 1NA, Budz, Flowbeams, Liion Power, Senergetics en WearMai.

Zo werkt Flowbeams aan een naaldloze injectietechnologie voor farmaceutische en cosmetische toepassingen. Een ander voorbeeld is 1NA, dat een platform ontwikkelt voor nauwkeurige observatie van DNA-eiwit interacties, essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen zeldzame ziekten. Een ander voorbeeld is Liion Power, dat een innovatief apparaat ontwikkelt om batterijen in consumentenelektronica slimmer op te laden, wat de levensduur met 50% verlengt en elektronisch afval kan verminderen.

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): De CES is wereldwijd hét podium voor innovatieve bedrijven. Hier presenteren zij hun oplossingen, zowel aan het brede publiek als aan investeerders. De Innovation Awards laten zien dat er Nederlandse ondernemers zijn met prachtige innovatieve oplossingen. De CES is een belangrijke stap om op te kunnen schalen. Daarom ga ik komende CES mee om aandacht te vragen voor deze bedrijven en hun innovaties.

Innovatie is een belangrijke motor voor economische groei. Daarom zet het kabinet zich in om start-ups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven de gerichte steun te bieden die zij nodig hebben om te groeien. Deze bedrijven krijgen via diverse regelingen ondersteuning. Zo maakt de Seed Business Angel-regeling het investeren in creatieve en technische start-ups aantrekkelijker. Het Innovatiekrediet richt zich op innovatieve projecten met een hoog technisch risico en grote economische potentie, terwijl de WBSO een fiscale impuls biedt voor onderzoek en ontwikkeling. Met deze en andere initiatieven helpt het kabinet de potentie van onze innovatieve bedrijven daadwerkelijk te ontsluiten.

De volledige lijst met deelnemende Nederlandse bedrijven is hier te bekijken. Nederland neemt voor de negende keer deel aan CES. In de afgelopen acht jaar hebben honderden Nederlandse bedrijven deelgenomen aan de missie die hen helpt om internationaal op te schalen. Voor velen van hen was CES een doorbraak.