Waarnemend Rijksvertegenwoordiger neemt besluit tot indeplaatstreding

Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond (wRv) treedt met onmiddellijke ingang in de plaats van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) rond het afvalprobleem op het eiland. Hij neemt de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Selibon Lagun tijdelijk over van het bestuurscollege. Voor alle overige taken houdt het OLB haar volledige bevoegdheid. De wRv heeft het bestuurscollege in een persoonlijk gesprek op de hoogte gebracht van zijn definitieve besluit.

Gesprekken

Afgelopen woensdag (13 november) lichtte de wRv zijn voornemen al toe in een persoonlijk gesprek met het bestuurscollege. Ook zijn er die dag gesprekken gevoerd met Selibon, de Eilandsraad en Pro Lagun en kondigde hij het voornemen aan in een videoboodschap. Donderdag 14 november heeft de wRv een zienswijze ontvangen van het OLB op het voornemen en beoordeeld. Daarna heeft hij het definitieve besluit genomen.



Samen

Ondanks een verschil van inzicht over het proces, is de samenwerking met de medewerkers van Selibon, met de bewoners van Lagun en omgeving en met het bestuurscollege en de ambtenaren van het Openbaar Lichaam van groot belang. We hebben een gezamenlijk probleem en moeten dat ook gezamenlijk oplossen. De verschillende ministeries staan klaar om daarbij te helpen.



Hoe gaat het proces nu verder?

Met regelmaat zal de wRv informatie delen over de voortgang van de indeplaatsstelling en de acties die daaruit voortvloeien.