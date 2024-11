Ambassadeursconferentie 2025: topdiplomaten weer een week op Nederlandse bodem

Van dinsdag 28 januari tot en met vrijdag 31 januari vindt de jaarlijkse ambassadeursconferentie plaats. Nederlandse topdiplomaten die wereldwijd voor Nederland werken, komen dan naar Den Haag voor een werkconferentie over hoe zij de belangen van Nederland behartigen in het buitenland. Diplomaten zijn er immers vóór Nederland, wereldwijd.

Programma

Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken en minister Reinette Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp gaan in gesprek met de ambassadeurs. Later in de week volgen bijeenkomsten met premier Dick Schoof, diverse andere bewindslieden en Kamerleden.

Dit jaar wordt speciale aandacht geschonken aan het nieuwe kabinetsbeleid en hoe de diplomaten dit beleid kunnen implementeren in hun werkzaamheden. Daarnaast wordt gesproken over de conflictsituaties in de wereld en welke impact die op Nederland en Nederlanders hebben. Ook thema’s als migratie, voedselzekerheid en handelsbelangen komen aan bod.

Verder brengen de ambassadeurs een bezoek aan het Brainport ecosysteem in Eindhoven. Hier vinden verschillende bedrijfsbezoeken plaats en gaan zij met ondernemers in gesprek over handel- en exportmogelijkheden. Daarnaast gaan ambassadeurs ook in gesprek met maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Wereldwijd netwerk

Wereldwijd heeft Nederland een netwerk van 13 ambassades, 27 consulaten-generaal, 13 permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties zoals de EU, de VN en de NAVO en 2 ambassadekantoren.