Staatssecretaris Jansen niet naar COP29

Staatssecretaris Chris Jansen van Openbaar Vervoer en Milieu heeft zich afgemeld voor de klimaattop COP29 in Azerbeidzjan. Jansen zou dinsdag afreizen.

Jansen is vorige week ziek geweest en is nu weer aan het werk. De komende week vragen een aantal beleidsdossiers die vorige week zijn blijven liggen de aandacht. Daarom kiest de staatssecretaris ervoor om in Nederland te blijven. De minister van Klimaat en Groene Groei is namens het kabinet aanwezig op de COP29. Ook is de staatssecretaris van VWS aanwezig.

Afke van Rijn, de Directeur Generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal een groot deel van het programma van de staatssecretaris op de COP29 overnemen.