COP29: Meer landen sluiten zich aan bij internationale coalitie voor afbouw fossiele subsidies

Tijdens COP29 in Bakoe heeft de door Nederland opgerichte Coalition on Fossil Fuel Incentives and Subsidies drie nieuwe landen verwelkomd. Colombia, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk hebben zich aangesloten bij deze internationale coalitie, die in 2023 werd gelanceerd op Nederlands initiatief. In totaal werken nu 16 landen samen aan het transparanter maken en afbouwen van fossiele voordelen en subsidies.

Hierdoor groeit het internationale draagvlak voor gezamenlijke maatregelen en versterkt de coalitie haar positie als platform in de strijd tegen fossiele subsidies. De samenwerking richt zich op:

Meer transparantie: landen helpen om helder in kaart te brengen waar fossiele voordelen zitten;

Barrières slechten: internationale afspraken verbeteren om afbouw mogelijk te maken;

Ondersteuning bieden: ervaringen delen en elkaar helpen bij nationale afbouwtrajecten.

Veel van de fossiele voordelen en subsidies zijn internationaal bepaald, wat nationale afbouw lastig maakt. Voor Nederland geldt dat ongeveer de helft van wat als fossiele voordelen wordt aangemerkt, internationaal is bepaald. Dat gaat om ongeveer 20 miljard euro.

Professionaliseringsslag met IISD

Om de groei van de coalitie te ondersteunen, is het International Institute for Sustainable Development (IISD) aangewezen als organisatorische partner. IISD zorgt voor verdere professionalisering van de coalitie en coördineert het delen van kennis tussen de deelnemende landen.

De coalitie zal in 2025 opnieuw verslag doen van de behaalde resultaten. De volgende stappen zijn gericht op concrete afbouwmaatregelen en het versterken van de samenwerking tussen landen. Een tijdlijn en meer informatie over de coalitie is te vinden op de website van de IISD.