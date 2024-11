Nieuwe regels kinderarbeid vanaf 18 november 2024

Op 18 november 2024 veranderden een aantal regels voor jongeren tot 16 jaar die werken. De nieuwe regels bieden bijvoorbeeld meer vrijheid om te werken op niet-schooldagen. En er mag tot 16 jaar niet worden gewerkt in een horecaruimte zodra daar alcoholhoudende dranken (kunnen) worden geschonken. Hieronder lees je kort over de veranderingen.

Werktijden op niet-schooldagen

Jongeren van 13 en 14 jaar mogen vanaf nu op niet-schooldagen werken tot 20.00 uur in plaats van 19.00 uur. Dit geldt ook voor werken tijdens vakanties. Ook jongeren van 15 mogen hun werkdag op niet-schooldagen voortaan afsluiten om 20.00 uur.

Voor 13- en 14-jarigen is werken op zondag mogelijk. Werken op zondag mag maximaal op 5 van de 16 achtereenvolgende weken. Als een jongere op zondag werkt, moet de zaterdag een vrije dag zijn.

De wijziging in de werktijden en het werken op zondag vraagt om overleg met de ondernemingsraad (OR) of een vertegenwoordiging van werknemers. Ook moeten ouders/verzorgers akkoord zijn met de werktijden en werken op zondag.

Kinderen onder de 16 jaar mogen niet werken in een ruimte in bijvoorbeeld een café of restaurant zodra daar alcoholhoudende dranken (kunnen) worden geschonken. Wel kan dan worden gewerkt in andere ruimtes, zoals in keukens en andere ruimtes zonder klantcontact.

Waarom deze aanpassingen?

Met deze nieuwe regels blijft werken voor jongeren veilig. Ook kan de Arbeidsinspectie dankzij het verbod beter toezicht houden op werken in horecaruimtes door kinderen tot 16 jaar.

Tegelijkertijd bieden de regels jongeren meer mogelijkheden om werkervaring op te doen in een bijbaan of vakantiebaan, zonder dat het ten koste gaat van hun rust en schoolwerk. De regels zijn gepubliceerd in de Staatscourant.