Klimaattop: 38 landen en 223 stakeholders werken aan meer schone vrachtwagens en bussen

233 deelstaten, banken, bedrijven en vrachtwagenbouwers scharen zich achter een Nederlands initiatief voor schoon zwaarder wegverkeer. Dat is bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Zo heeft bijvoorbeeld Maersk zich aangesloten. Ook doen twee nieuwe landen mee: Mozambique en Ethiopië.

Directeur Generaal Afke van Rijn (Milieu en Internationaal) van het ministerie van IenW heeft dit vandaag bekend gemaakt op klimaattop COP29 in Azerbeidzjan. Ze vervangt op de klimaattop staatssecretaris Chris Jansen (OV en Milieu).

Vrachtwagens en bussen zijn belangrijk voor vervoer van goederen en personen maar brengen ook veel vervuiling met zich mee. Ondanks dat vrachtwagens en bussen mondiaal slechts zo’n 4% van het wegverkeer vertegenwoordigen, verbruiken ze ruim één derde van de brandstoffen en stoten ze zo’n 70% van de stikstof van al het wegverkeer uit.

Schone lucht houdt zich niet aan landsgrenzen

Omdat CO2-uitstoot en schone lucht zich niet aan landsgrenzen houden, is het belangrijk dat er wereldwijd gewerkt wordt aan het terugdringen van schadelijke uitstoot. Daarom heeft Nederland – samen met de NGO CALSTART op de Klimaattop in Glasgow in 2021 – de Global Memorandum of Understanding on Zero-Emission Medium- and Heavy-Duty Vehicles gelanceerd. Deelnemende landen en andere partijen committeren zich aan de ambitie dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen in hun land of bedrijf zero-emissie zijn. Deze ambities zijn noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen.

Kansen voor Nederland

De Global MOU zorgt ook voor kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland is wereldwijd namelijk één van de koplopers op het gebied van duurzame mobiliteit. Door internationaal samen te werken zorgen we ervoor dat er een krachtig signaal wordt afgegeven om te verduurzamen. Hierdoor versnelt de productie en groeit het aanbod van duurzame voertuigen, dit maakt schone vrachtwagens en bussen steeds betaalbaarder ten opzichte van de fossiele alternatieven.

Vandaag op de klimaattop in Azerbeidzjan zetten 2 nieuwe landen hun handtekening onder deze ambitie. Inmiddels doen 38 landen mee. De 38 landen die de Global MOU ondertekend hebben vertegenwoordigen zo’n 20% van de nieuwe vrachtwagens en bussen die wereldwijd op de markt komen en 39.5% van de wereldeconomie (BBP).

Endorsers

Naast de 38 nationale overheden hebben meer dan 200 andere spelers zoals deelstaten, banken, vlooteigenaren en vrachtwagenbouwers zich achter deze ambitie geschaard, waaronder bijvoorbeeld recent de Deense bedrijven Maersk en DFDS, beiden in bezit van een omvangrijke vrachtwagenvloot. Ook Nederlandse bedrijven zoals Heineken, Albert Heijn, Milence, Fastned en VDL hebben zich reeds achter dit initiatief geschaard.

Staatssecretaris Jansen (OV en Milieu): “Mooi om te zien dat de lijst landen en andere endorsers uitbreidt. Dit draagt bij aan CO2-reductie, maar biedt zeker ook mooie kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven."

Meer informatie

Deelnemende landen aan de Global MOU over zwaar wegvervoer:

Naast Nederland doen Aruba, België, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Ethiopië, Finland, Ghana, Ierland, IJsland, Israël, Kaapverdië, Kroatië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Mozambique, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Papua Nieuw Guinea, Portugal, Schotland, de Seychellen, Sint Maarten, Tonga, Turkije, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Wales en Zwitserland mee.

Deelnemende andere partijen aan de MOU: Global Commercial Drive To Zero Program — Endorsement (globaldrivetozero.org)