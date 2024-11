Benoeming voorzitter van het Adviescollege ICT-toetsing

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht van de heer Adri de Bruijn als voorzitter van het Adviescollege ICT-toetsing.

Benoeming van de voorzitter en collegeleden van het Adviescollege ICT geschiedt bij Koninklijk Besluit. In de procedure is voorzien dat de ministerraad dient in te stemmen met de voordracht.

De heer de Bruijn is nu al plaatsvervangend voorzitter van het Adviescollege ICT. De benoeming zal per 1 januari 2025 geschieden, voor de duur van vier jaar.