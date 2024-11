Internetconsultatie Sectorale Ontwikkelpaden en SLIM-Scholingssubsidie

Het kabinet gaat een tijdelijke scholingssubsidie introduceren om bij te dragen aan het verminderen van arbeidsmarktkrapte in maatschappelijk cruciale sectoren. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij maken voor het scholen van nieuwe medewerkers, of voor huidige medewerkers die zich willen doorontwikkelen naar een nieuwe functie of specialisatie.

De opleiding moet onderdeel uitmaken van een zogeheten Ontwikkelpad. In een sectoraal Ontwikkelpad is te zien welke functies er in een sector zijn en welke opleidingen nodig zijn om die functie uit te voeren. De subsidie geldt alleen voor opleidingen die in Ontwikkelpaden voor maatschappelijke cruciale sectoren staan. Dit zijn de sectoren kinderopvang, techniek, zorg, groen, onderwijs en ICT.



Naast individuele werkgevers kunnen ook samenwerkingsverbanden van werkgevers- en werknemersorganisaties en/of O&O-fondsen deze subsidie aanvragen om werkgevers in hun sector te ondersteunen met deze subsidiemogelijkheid. De scholingssubsidie wordt onderdeel van de SLIM-regeling, die leren en ontwikkelen in het mkb stimuleert. Het betreft een tegemoetkoming. Van de aanvragende partijen wordt ook een eigen bijdrage verwacht. Tot 17 december a.s. kunnen mensen reageren via internetconsultatie.nl.

Tot 2027 is er € 73,7 mln beschikbaar voor deze scholingssubsidie. Dit betreft de resterende middelen van de STAP-budgetregeling, die per 1 januari 2024 is afgeschaft. Met deze nieuwe scholingssubsidie wil het kabinet dit geld gerichter inzetten om de arbeidsmarkttekorten in maatschappelijk cruciale sectoren aan te pakken.

Reageren op de internetconsultatie kan tot 20 december 2024