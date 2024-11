Minister Beljaarts bij bezoek aan FRAIM: 2 miljoen euro voor mkb-innovaties

Minister Beljaarts van Economische Zaken trekt 2 miljoen euro subsidie uit voor het stimuleren van innovaties die de productiviteit in het mkb verhogen. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt bij zijn bezoek aan FRAIM in Delft. Dat is het onderzoekscentrum van de TU Delft dat de toekomst van fysiek werk vormgeeft, mét en voor vakmensen.

Minister Beljaarts: “Hoewel Nederland tot de meest productieve landen ter wereld behoort, blijft onze productiviteitsgroei achter bij landen als Zweden en de Verenigde Staten. Door mkb’ers te helpen met procesinnovaties kunnen ze hun productiviteit en kwaliteit van werk verhogen en daarmee ook hun concurrentiepositie versterken.”

Deze investering is onderdeel van de bredere aanpak van de minister om de productiviteitsgroei in Nederland te bevorderen. Het kabinet werkt hiervoor aan een productiviteitsagenda, die voor de zomer klaar moet zijn.

Het project Shaping the Future of Work is een initiatief van TU Delft, RoboHouse, Koninklijke MetaalUnie, Bouwend Nederland en TNO, die gezamenlijk een subsidieaanvraag bij het ministerie hebben ingediend. Het doel van het project is om technologische innovaties beter te laten aansluiten op de praktijk van het mkb en de werknemer. Centraal in deze vernieuwende aanpak is dat vakmensen, innovators, ingenieurs en sociale wetenschappers actief worden betrokken bij het ontwerpen en ontwikkelen van innovaties. Daar wordt het werk aantrekkelijker én productiever van en zullen technologische innovaties beter aansluiten op de praktijk van het mkb. De bedoeling is om eind dit jaar te starten met de werving en selectie van deelnemende mkb-bedrijven voor de eerste projecten.

Economische groei en toekomstvisie

De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal van 2024 met 0,8% ten opzichte van het tweede kwartaal. Om deze groei duurzaam te maken, is meer productiviteitsgroei nodig.

Minister Beljaarts benadrukte: “FRAIM en projecten zoals Shaping the Future of Work zijn cruciaal om Nederland toekomstbestendig te maken. Samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven is de sleutel tot succes.”

FRAIM

FRAIM is gevestigd in RoboHouse, het fieldlab van de TU Delft, dat bedrijven ondersteunt in hun zoektocht naar innovatie. Het beschikt over een leercentrum voor cursussen en workshops, een demonstratiecentrum met industriële robots en een testcentrum waar bedrijven nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen en testen.