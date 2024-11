Herbenoemingen twee leden Colleges financieel toezicht

De (Rijks)ministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor herbenoeming van de heer drs. H. Hoogervorst als het Nederlands lid van de colleges financieel toezicht. De heer Hoogervorst neemt namens Nederland zitting in drie colleges financieel toezicht: College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft), College Aruba financieel toezicht (CAft) en College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES).

Daarnaast heeft de Rijksministerraad ingestemd met de voordracht voor herbenoeming van mevrouw J. Frans M.sc. als lid van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten namens het land Sint Maarten. De herbenoemingen vinden plaats vanwege het aflopen van de termijn van beide leden op 1 januari 2025 aanstaande. De herbenoeming is voor een periode van 3 jaar.

Mevrouw Julisa Frans is sinds januari 2022 lid van het Cft. Ze is zelfstandig financieel consultant en was onder meer verbonden aan het National Recovery Program Bureau dat verantwoordelijk is voor de opbouw van Sint Maarten na de orkaan Irma. Daarvoor was ze onder meer werkzaam als financieel beleidsadviseur bij de overheid van Sint Maarten en was ze verantwoordelijk voor het monitoren van de voortgang van de overheidshervormingen van het land Sint Maarten.

De heer Hoogervorst was onder meer minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris van Sociale Zaken. Als voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten gaf hij leiding aan de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten. Ook was hij voorzitter van de International Accounting Standards Board gevestigd in Londen. In die functie was hij verantwoordelijk voor de verdere uitbreiding van het gebruik van de verplichte standaard (IFRS) voor verslaglegging door beursgenoteerde bedrijven in de Europese Unie. Sinds 1 januari 2022 is hij lid van de colleges financieel toezicht.