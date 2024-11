Najaarsnota 2024: begrotingstekort en overheidsschuld licht gedaald

Meerdere ministeries geven in 2024 minder geld uit dan eerder begroot. In totaal gaat het om € 3,2 miljard. Daarbij gaat het om € 2,1 miljard aan onderuitputting op de departementale begrotingen en € 1,2 miljard aan mee- en tegenvallers. De onderuitputting heeft verschillende oorzaken, zoals krapte op de arbeidsmarkt en minder uitgaven aan subsidies. De nieuwe raming van het begrotingssaldo (EMU-saldo) komt uit op -1,5% en die van de overheidsschuld op 43,9%. Dat staat in de in Najaarsnota (NJN) 2024 die minister Heinen van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.