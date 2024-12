Inwerkingtreding Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Per 1 maart 2025 treedt de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) in werking. Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte voorwaarden informatie kan worden verwerkt binnen vier bestaande samenwerkingsverbanden op het terrein van zorg en veiligheid, in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en in de aanpak van witwassen en crimineel vermogen.

De WGS zorgt voor duidelijke afspraken over hoe gegevens gezamenlijk worden verwerkt, om te voorkomen dat informatie versnipperd raakt of dat er onduidelijkheid ontstaat over wat te doen. Tegelijkertijd worden er waarborgen ingesteld om ervoor te zorgen dat deze gegevensverwerking zorgvuldig en correct verloopt.

De wet heeft betrekking op vier bestaande samenwerkingsverbanden:

De Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s) als het gaat om complexe problemen die het straf-, zorg- en gemeentelijke domein overstijgen, bijvoorbeeld huiselijk geweld, (jeugd)criminaliteit en onbegrepen, ernstig verward gedrag;

De Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s), die strijden tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit;

Het Financieel Expertisecentrum (FEC), dat als doel heeft om de integriteit van de financiële sector te versterken en om daarmee de illegale geldstromen in en door Nederland terug te dringen;

De Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), die rapportages opstelt waaruit kan worden opgemaakt waar mogelijk crimineel of fiscaal ontdoken vermogen wordt verborgen.

De wet is in juni gepubliceerd in Staatsblad 2024, 198. Met het Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden is nadere invulling gegeven aan de gegevensverwerkingen en de waarborgen uit deze wet. Deze algemene maatregel van bestuur is vandaag gepubliceerd in Staatsblad 2024, 380 en regelt ook de inwerkingtreding per 1 maart 2025.