Gemeenten isoleren 490.000 woningen via Nationaal Isolatieprogramma

340 van de 342 Nederlandse gemeenten hebben dit jaar een aanvraag gedaan voor de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Het beschikbare budget van € 674 miljoen kan hiermee bijna volledig worden uitgekeerd om ruim 280.000 woningen te isoleren. Opgeteld bij de 1e ronde van vorig jaar, hebben gemeenten nu voor meer dan 490.000 woningen een aanvraag gedaan om huishoudens te helpen aan een lagere energierekening en het verlagen van de CO 2 -uitstoot. Volgend jaar is een 3e ronde voorzien om gemeenten te ondersteunen in deze lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma, zodat in totaal 750.000 woningen tot en met 2030 kunnen worden verbeterd.

Vanuit de eerste ronde van de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma zijn 224 gemeenten met hun isolatieaanpak gestart. Zij zijn actief aan de slag: de eerste 8000 woningen zijn inmiddels geïsoleerd en dat aantal loopt snel op. Gemeenten hebben over de isolatieaanpak al 1,3 miljoen woningeigenaren en 8700 VvE’s proactief benaderd.

Over de lokale aanpak

In de lokale aanpak worden woningen geïsoleerd van eigenaar-bewoners en VvE’s die dit het hardst nodig hebben. Het gaat om woningen met de slechtste energielabels (D of lager) en een lage WOZ-waarde. Woningeigenaren en VvE’s kunnen worden begeleid en extra financiële ondersteuning krijgen, boven op de landelijk beschikbare subsidies.

CO2-uitstoot daalt

De CO 2 -uitstoot van woningen en gebouwen daalde dankzij deze en andere maatregelen flink, zo bleek vorige maand uit de Klimaat- en Energieverkenning. Tussen 2021 en 2023 daalde de uitstoot van de gebouwde omgeving van 24,5 naar 17,3 megaton CO 2 . Doelstelling uit het Klimaatakkoord is dat dit in 2030 verder daalt tot 13,2 megaton. Dat is een daling van 55% ten opzichte van 1990, toen de gebouwde omgeving 30 megaton CO 2 uitstootte.

Lage en middeninkomens

Steeds meer woningeigenaren met een laag of middeninkomen vragen bij het Nationaal Warmtefonds een lening aan om hun huis te verduurzamen. In 2023 hebben 18.929 particuliere woningeigenaren een lening bij het Warmtefonds afgesloten, een stijging van maar liefst 70% ten opzichte van 2022. Hiervan had ongeveer de helft een laag of middeninkomen, terwijl deze inkomensgroepen in de jaren daarvoor het Warmtefonds nagenoeg niet gebruikten. Dit jaar verwacht het fonds € 450 miljoen uit te lenen, grotendeels aan mensen met een laag of middeninkomen. Hierdoor kunnen meer mensen profiteren van een lagere energierekening, ook als ze geen spaargeld kunnen of willen inzetten.

Bij het gebruik van de Investeringssubsidie voor Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is een stijging te zien in het gebruik door alle inkomensgroepen, ook bij woningeigenaren met een laag of middeninkomen. In 2023 werden bijna 3 keer zoveel subsidies verstrekt aan woningeigenaren dan 1 jaar eerder. Hiermee werden 231.000 woningen verduurzaamd, tegen 81.000 in 2022.

Versnellingsagenda verduurzaming VvE’s

Vanuit de Versnellingsagenda verduurzaming VvE’s zijn verschillende initiatieven gestart om VvE’s te ondersteunen. In de 1e helft van 2025 start de internetconsultatie van het concept wetsvoorstel om de besluitvorming binnen VvE’s te vereenvoudigen. Hierdoor volstaat een meerderheid van 50% +1 om verduurzamingsmaatregelen te nemen, waar dat nu vaak nog 2/3 of 3/4 is. Verder opent Milieu Centraal in het voorjaar van 2025 een landelijk kennis- en expertisecentrum voor praktische ondersteuning, advies en concrete hulpmiddelen voor VvE's. Het expertisecentrum is nu al bereikbaar voor gemeenten en marktpartijen. Daarnaast is de Hogeschool Utrecht sinds dit najaar gestart met het opleiden van procesbegeleiders die VvE's begeleiden tijdens het verduurzamingstraject.

Extra ondersteuning via subsidieregelingen

In aansluiting op de lokale aanpak en de mogelijkheden via Nationaal Warmtefonds, zijn verschillende subsidies beschikbaar voor financiële ondersteuning bij het verduurzamen van een woning. Voor woningeigenaren is dat de Investeringssubsidie voor Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor woningeigenaren, voor particuliere verhuurders de subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) en voor VvE’s de subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE).

