Kabinet zet in op 478.000 vliegbewegingen op Schiphol

Het kabinet wil vanaf volgend jaar maximaal 478.000 vliegtuigbewegingen toestaan op Schiphol. Daarmee wil het kabinet het aantal ernstig gehinderden rondom de luchthaven met 15% terugdringen. De overige 5% van het totale geluidsdoel wordt later ingevuld.

Het kabinet heeft zich twee doelen gesteld op het Schiphol-dossier: de rechtsbescherming voor omwonenden herstellen en de geluidshinder met 20% terugdringen. In september werd een pakket aan maatregelen ingediend bij de Europese Commissie om het geluid terug te dringen.

Het maximumaantal vliegbewegingen is het sluitstuk van dat pakket en is de uitkomst van de berekeningen die het kabinet de afgelopen maanden liet uitvoeren. Daarbij zijn afspraken gemaakt met sectorpartijen over de uitgangspunten voor de berekeningen en hierop hebben verschillende experts meegekeken.

In september ging het kabinet uit van een reductie van 17% en een bandbreedte van 475.000 tot 485.000 vliegbewegingen. Die bandbreedte werd aangehouden omdat de berekeningen nog niet stabiel waren. Uit de berekeningen die sindsdien zijn uitgevoerd bleek dat het aantal vliegbewegingen zou moeten dalen tot 467.000 om de 17% te behalen.

Het kabinet heeft daarom alle betrokken belangen opnieuw afgewogen, dus zowel de omwonenden als de sector. Als ernstig risico ziet het kabinet dat een getal onder de bandbreedte onacceptabel zou zijn in de Europese procedure en daarmee voor de kans van slagen. Dan zou het rechtsherstel voor omwonenden en het terugdringen van geluid verder uit beeld raken. Ook zou een aantal vliegbewegingen onder de bandbreedte in de ogen van het kabinet nu een te grote belasting voor de sector zijn.

Daarom heeft het kabinet besloten om nu 15% van het geluidsdoel in te vullen. Het totale doel van 20% staat overeind, nog deze kabinetsperiode wil het kabinet een besluit nemen over het invullen van de laatste 5%.

De maatregelen die nu worden genomen, zijn niet vrijblijvend en worden gemonitord. Het kabinet maakt bindende afspraken met partijen uit de sector, zoals KLM en Schiphol, om ervoor te zorgen dat het effect van de maatregelen ook daadwerkelijk wordt behaald.