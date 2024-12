Kabinet investeert in de strijd tegen corruptie

Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid bracht vandaag een bezoek aan de Rijksrecherche in Den Haag, ter gelegenheid van de internationale dag tegen corruptie.

Tijdens het bezoek benadrukte de minister de schadelijke impact van corruptie op de rechtsstaat en de samenleving:

“Criminelen kunnen alleen werken met hulp van binnenuit en zoeken daarom altijd naar de zwakste plek. We moeten niet naïef zijn en medewerkers weerbaar en bewust maken voor criminele invloeden. Daarom is een daadkrachtige rijksbrede aanpak van corruptie noodzakelijk,” aldus de minister.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt vanaf 2025 structureel € 5 miljoen beschikbaar voor de aanpak van corruptie, waarvan een deel bestemd is voor de Rijksrecherche. De opsporingscapaciteit en expertise van de Rijksrecherche worden versterkt en er wordt geïnvesteerd in de aanschaf van geavanceerde IT-tools, dataverwerkingsvoorzieningen en aanvullende opleidingen. Deze investeringen, die eerder al werden opgenomen in de begroting van JenV voor 2025, zijn gericht op een effectievere aanpak van corruptie en het waarborgen van de integriteit van de overheid.

De Rijksrecherche speelt een cruciale rol in het onderzoeken van misdrijven gepleegd door (semi-)overheidsfunctionarissen, met name op het gebied van ambtelijke corruptie. Dankzij de extra middelen kan de organisatie haar capaciteit en deskundigheid verder uitbreiden, om zo de strijd tegen corruptie nog intensiever voort te zetten.