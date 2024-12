Eerste OndernemersTop: Samen werken aan een toekomstbestendig ondernemingsklimaat

“Ondernemers zijn te veel tijd, geld en energie kwijt aan regeldruk. Daar moet echt wat aan gebeuren. Daarom werkt dit kabinet aan het verlichten van de verplichte registratie van woon-werkverkeer. Ook vereenvoudigen we het naleven van ARBO regels, de re-integratie van zieke medewerkers en de AVG.” Dat zei minister Beljaarts van Economische Zaken vandaag bij de eerste OndernemersTop. Zo’n 230 ondernemers, vertegenwoordigers van bedrijven en beleidsmakers kwamen in Eindhoven bijeen om de uitdagingen en kansen voor het Nederlandse ondernemingsklimaat te bespreken. Deze bijeenkomst was het startpunt voor de totstandkoming van het Pact Ondernemingsklimaat, waarmee het kabinet samen met ondernemers bouwt aan een sterke economische basis voor de toekomst.

Tijdens de OndernemersTop kwamen thema’s aan bod die van groot belang zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. De bijeenkomst bood niet alleen een platform om zorgen te uiten, maar ook om ideeën en oplossingen te delen. “Het is essentieel dat we samen met ondernemers kijken hoe we obstakels kunnen wegnemen en kansen kunnen benutten,” zei minister Beljaarts. “Ik wil dat doen door te luisteren en het gesprek aan te gaan. Niet door vanuit Den Haag te bedenken hoe het allemaal moet.”

Aandachtspunten van ondernemers

Ondernemers gaven in deelsessies aan waar zij in de praktijk tegenaan lopen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt. Die vraagt volgens de deelnemers om arbeidsbesparende technologieën, nauwere samenwerking met onderwijsinstellingen en betere inzet van onbenut arbeidspotentieel. Bovendien benadrukten ondernemers dat (meer) werken moet lonen. Ondernemers worstelen bovendien met toenemende regeldruk, hoge kosten en complexiteit door de wetten waaraan ze moeten voldoen, wat hun productiviteitsgroei belemmert. Ook hebben ze behoefte aan lange termijn beleid en harmonisatie van Europese regels, zonder nationale koppen. Daarnaast uitten ondernemers hun zorgen over het volle stroomnet. Dat zit verduurzaming en bedrijfsuitbreiding in de weg. Efficiënter gebruik van netcapaciteit en samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zijn volgens ondernemers onmisbaar om dit probleem aan te pakken.

Concrete stappen richting Pact Ondernemingsklimaat

De inzichten die tijdens de Top zijn verzameld, vormen een belangrijke bouwsteen voor het Pact Ondernemingsklimaat, een actieplan waarin de overheid samen met het bedrijfsleven concrete maatregelen zal vastleggen. “We hebben waardevolle input ontvangen over de knelpunten, maar ook inspirerende voorbeelden van ondernemers die kansen zien en grijpen. Deze bijdragen helpen ons om een stevig en toekomstgericht ondernemingsklimaat te realiseren,” aldus minister Beljaarts tijdens de plenaire afsluiting.

Vervolgtraject

De OndernemersTop is de eerste in een reeks activiteiten die gericht zijn op de versterking van het ondernemingsklimaat in Nederland. Ondernemers waardeerden dat begin 2024 met een zes, blijkt uit de Monitor Ondernemingsklimaat. Het kabinet zal samen met ondernemers, beleidsmakers en andere betrokkenen het Pact verder uitwerken. Hiervoor is Vivienne van Eijkelenborg aangesteld als verkenner. Zij zal hier met haar kennis en ervaring als ondernemer en bestuurder op verbindende wijze een belangrijke rol in spelen. Het doel is om het pact voor de zomer van 2025 vast te stellen.