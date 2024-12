Aandelen Dodewaard overgenomen door staat en overgedragen aan COVRA

De staat heeft vandaag de aandelen van de voormalige kerncentrale Dodewaard overgenomen. De aandelen zijn daarop meteen overgedragen aan COVRA. Het door GKN opgebouwde vermogen wordt in de toekomst gebruikt om de kerncentrale te ontmantelen. COVRA is het enige bedrijf in Nederland dat radioactief afval verzamelt, verwerkt en opslaat.

Het kabinet heeft eerder aangekondigd de aandelen te willen kopen en over te dragen aan COVRA met het oog op de financiering voor de ontmanteling van de kerncentrale. Dat is vandaag gebeurd.

Daarnaast is het gehele vermogen van de enige aandeelhouder (NEA, B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor) van de kerncentrale Dodewaard overgedragen aan GKN. GKN (Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland) is de rechtspersoon achter de kerncentrale Dodewaard. Doordat COVRA nu enige aandeelhouder van GKN is geworden, is ook dat gehele vermogen beschikbaar voor dekking van de ontmantelingskosten.

De vervuiler betaalt

De middelen van NEA worden, samen met het vermogen van Dodewaard, straks gebruikt om de kosten van de ontmanteling te dekken. Het geld dat GKN beschikbaar heeft, in totaal ongeveer 180 miljoen euro, wordt tot 2045 belegd, en kan dus nog ruim 20 jaar aangroeien. Hiermee wordt straks de ontmanteling bekostigd en in de tussentijd het beheer van de voormalige kerncentrale.

De inschatting is dat de beschikbare middelen niet voldoende zullen zijn en de overheid uiteindelijk wel nog bij zal moeten betalen voor de ontmanteling. Er is straks naar verwachting 350 miljoen euro nodig.

Staatssecretaris Chris Jansen (Milieu): “Door het op deze manier aan te pakken, wordt zo veel mogelijk recht gedaan aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het streven is dat de Staat straks zo min mogelijk extra geld moet bijleggen voor de ontmanteling. Dit gaat om een unieke situatie die zich in de toekomst bij ontmanteling van reactoren niet meer voor kan doen. Voor alle reactoren wordt nu vooraf financiële zekerheid geëist over de uiteindelijke ontmanteling. Uitbaters moeten ervoor zorgen dat ze hier voldoende geld voor opzij zetten.”

Groene weide

Kerncentrale Dodewaard is al sinds 1997 niet meer in gebruik en bevindt zich nu in zogenaamde “veilige insluiting”. Dit betekent dat er geen splijtstof meer aanwezig is. Vanuit veiligheidsoptiek is er geen aanleiding om nu al te beginnen met ontmantelen. Dat zal gebeuren vanaf 2045. De inschatting is dat het ongeveer tien jaar zal duren voordat de ontmanteling zal zijn voltooid. Dat zal met de huidige planning rond 2055 zijn.

De kerncentrale moet worden ontmanteld tot een ‘groene weide’. Dit betekent dat het terrein waarop de Kerncentrale nu staat weer beschikbaar moet komen voor elke bestemming die dan voorzien wordt. Er ligt daarmee na de ontmanteling geen restrictie op het gebruik van het terrein van de voormalige kerncentrale Dodewaard.