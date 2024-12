Tweede Kamer spreekt over vastleggen NAVO-norm

De Tweede Kamer boog zich tijdens een plenair debat gisteravond over het wettelijk vastleggen van de NAVO-norm voor Defensie. Het initiatiefwetsvoorstel dat nu voorligt, verankert dat Nederland ieder jaar ten minste 2% van het bruto binnenlands product (bbp) uitgeeft aan Defensie.

Defensieminister Ruben Brekelmans is blij met het voorstel. “Wat mij betreft was het een historisch debat. Het huidige kabinet zet al volop stappen voorwaarts in het versterken van onze krijgsmacht. Juist nu met de stapeling aan dreigingen is stabiele en meerjarige financiële zekerheid ontzettend belangrijk. Hiermee zorgen we dat we onze krijgsmacht verder kunnen opbouwen en onze militairen gedegen uitrusten. Dit biedt de defensie-industrie meer zekerheid om de productie verder op te schalen. Ook geeft het een krachtig signaal aan onze bondgenoten dat Nederland een betrouwbare partner is.”

De wens om structureel ten minste 2% van het bbp te besteden aan Defensie was reeds uitgesproken in het Regeerakkoord van het kabinet Schoof, dat afgelopen zomer aantrad.

Binnenkort stemt de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel. Daarna moet ook de Eerste Kamer nog akkoord gaan. Met de nieuwe wet zou Nederland blijvend voldoen aan de huidige NAVO-norm. De bondgenoten van de NAVO spraken af in 2024 te groeien naar defensie-uitgaven van 2% van het bbp.