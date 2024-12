Jaap Smit voorzitter van de Taskforce als onderdeel van de Strategie Bestrijding Antisemitisme

Voormalig Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit wordt de voorzitter van de Taskforce die wordt genoemd in de Strategie Bestrijding Antisemitisme 2024-2030. Jaap Smit begon zijn loopbaan als predikant en geestelijk verzorger bij defensie, stapte over naar de consultancy waar hij zich inzette voor verantwoord ondernemen en werd vervolgens directeur van Slachtofferhulp Nederland. Tussen 2010-2014 was hij voorzitter van vakbond CNV, voordat hij in januari 2014 aantrad als Commissaris van de Koning in Zuid-Holland.