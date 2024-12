Goedkeuring voor €12 miljoen naar Nederlands kenniscentrum halfgeleiders

Europese kenniscentra voor halfgeleiders – zogenoemde Chips Competence Centres – zijn cruciaal om de technologie, concurrentie en innovatie vanuit deze sector verder te laten groeien. De Europese Commissie heeft goedkeuring verleend voor ChipNL CC, een consortium dat het Nederlandse kenniscentrum wil opzetten in de regio’s Brainport Eindhoven en Twente. Hiervoor is via de EU Chips Act een publieke financiering van 12 miljoen euro beschikbaar. €8 miljoen is afkomstig vanuit het ministerie van Economische Zaken en €4 miljoen vanuit de EU.

De kenniscentra bieden straks bijvoorbeeld technische expertise op het gebied van halfgeleiders, quantum en fotonica. Met name startups, scale-ups in het mkb en hun toeleveranciers krijgen daardoor sneller en eenvoudiger toegang tot nieuwe markten, groeifinanciering en investeerders. Maar ook tot vaardigheden op het gebied van personeel en productiekennis waar zij anders jaren voor nodig hebben om die intern op te bouwen. ChipNL vormt bovendien een onderdeel van een Europees netwerk van 27 kenniscentra om deze cruciale technologie strategisch te versterken.

Bij het consortium ChipNL zijn Brainport Development, ChipTech Twente, High Tech NL, imec Netherlands, Oost NL, TNO en Technische Universiteit Eindhoven betrokken.

Minister Beljaarts (Economische Zaken): “Nederland is met innovatieve ondernemingen en toeleveranciers een relevante wereldspeler in onderzoek, ontwikkeling en productie van halfgeleiders. Europese samenwerking inclusief publieke financiering is noodzakelijk om deze sector wereldwijd concurrerend te houden en hier te zorgen voor het behoud van onze welvaart en veiligheid. Deze kenniscentra kunnen ervoor gaan zorgen dat er voor een groter aantal kleinere bedrijven expertise beschikbaar is. Belangrijk is dat de sector niet alleen groeit, maar deze waardeketen ook diverser en breder wordt.”