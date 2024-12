Benoeming lid Kapittel voor de Civiele Orden

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de voordracht voor benoeming van de heer mr. dr. G.A.E. Thodé tot lid van het Kapittel voor de Civiele Orden.

De heer Thodé (59 jaar) is sinds 2023 universitair docent bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2012 – 2021 was hij rector van de Universiteit van Aruba en van 2008 – 2011 Gezaghebber van Bonaire. Daarnaast is hij o.a. sinds 2014 voorzitter van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES.



De benoeming gaat in op 1 januari 2025.