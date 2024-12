In 2025 geen boetes bij handhaving schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst gaat vanaf 1 januari 2025 weer volledig handhaven bij organisaties die werken met mensen die volgens de wet eigenlijk in loondienst horen. Wel worden er over het kalenderjaar 2025 nog geen boetes opgelegd. Dit geldt voor zowel verzuim- als vergrijpboetes. Organisaties kunnen eerst een waarschuwing van de Belastingdienst krijgen voordat er zogenaamde boekenonderzoeken (controles) worden ingesteld. Daarnaast worden alle goedgekeurde modelovereenkomsten automatisch verlengd tot en met 31 december 2029. Met deze maatregelen geeft de Belastingdienst uitvoering aan het verzoek van de Tweede Kamer voor een zachte landing bij de handhaving op schijnzelfstandigheid.

Meer hierover is te lezen in het handhavingsplan arbeidsrelaties 2025 dat vandaag gepubliceerd is op de website van de Belastingdienst.

Staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane): “Ik begrijp dat het opstarten van de handhaving voor organisaties en zelfstandige ondernemers een spannend moment is. Laat me daarom benadrukken: als je echt een ondernemer bent en zelfstandig werkt kun je dat ook vanaf volgend jaar gewoon blijven doen. Bedrijven en organisaties krijgen bovendien nog de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen: de Belastingdienst gaat in het 1e jaar geen boetes opleggen en zal bij constatering van schijnzelfstandigheid niet verder dan 1 januari 2025 teruggaan met corrigeren. De handhaving op schijnzelfstandigheid is een belangrijke stap richting een arbeidsmarkt waar er eerlijke concurrentie is en waar arbeidsvoorwaarden voor iedereen gelijk zijn.”

Zachte landing

De handhaving vanaf volgend jaar betekent dat de Belastingdienst weer naheffingsaanslagen loonheffingen kan opleggen als er binnen een organisatie sprake is van schijnzelfstandigheid, maar niet verder terug dan 1 januari 2025.

Bij een bedrijfsbezoek vindt een gesprek plaats met organisaties om zicht te krijgen op de inhuur van zelfstandigen en het mogelijke gebruik van schijnzelfstandigen. De belastinginspecteur kan de organisatie erop wijzen dat het werken met schijnzelfstandigen voorkomen moet worden. De organisatie wordt dan gewaarschuwd en krijgt de mogelijkheid de bedrijfsvoering te verbeteren. Bij een volgend bezoek kunnen de belastinginspecteurs een boekenonderzoek instellen. Dit kan naheffingsaanslagen loonheffingen als gevolg hebben. Met deze aanpak geeft de Belastingdienst gehoor aan het verzoek van de Tweede Kamer om organisaties te kunnen waarschuwen voor er boekenonderzoeken worden ingesteld. Dit is onderdeel van de zachte landing bij de handhaving op schijnzelfstandigheid.