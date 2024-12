Eerste bindende maatwerkafspraken met zout- en chemiebedrijf Nobian voor versnelde CO2-reductie

Met het ondertekenen van de maatwerkafspraken zet Nobian in op het bereiken van bijna nul CO₂-uitstoot in 2030, een versnelling van tien jaar.

Nobian, een producent van zout en essentiële chemicaliën, maakt als eerste bedrijf bindende maatwerkafspraken met het Nederlandse kabinet om de CO ₂ -uitstoot versneld te verminderen.



Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) en staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu), tekenen donderdagmiddag de afspraken met de Michael Koenig, CEO van Nobian. De overeenkomst wordt ook getekend door de gedeputeerden van de provincies Groningen, Overijssel en Zuid-Holland.



De projecten omvatten een gezamenlijke investering van Nobian en de Nederlandse overheid van 645 miljoen euro, waarvan maximaal 185 miljoen euro aan subsidies. De investeringen dragen bij aan zowel de versnelde verduurzaming van Nobian’s productieproces, als aan het behoud en de verduurzaming van een voor Nederland belangrijke en strategische industriële waardeketen.

Met de plannen kan Nobian zijn klimaatdoelstellingen met tien jaar versnellen, naar bijna nul CO₂-uitstoot in 2030. Dit betekent een jaarlijkse reductie van ruim 0,5 miljoen ton CO₂. Nobian gaat voor een belangrijk onderdeel van het productieproces over op elektriciteit. Andere processen worden energiezuiniger, en reststromen worden efficiënter ingezet. Zo wordt de uitstoot van onder andere stikstofdioxide naar de lucht en het watergebruik zee sterk verminderd.

Met de maatwerkaanpak wil dit kabinet de industrie in Nederland sneller verduurzamen, toekomstbestendig maken en de impact op de leefomgeving verminderen. De ondertekening van de bindende afspraken met Nobian is de eerste keer dat de Nederlandse overheid een dergelijke overeenkomst aangaat. De maatwerkaanpak stelt energie-intensieve bedrijven in staat om hun CO₂-uitstoot aanzienlijk sneller te verminderen dan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Op weg naar groene groei en duurzame industrie

Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei): "Een bijzondere mijlpaal! Vandaag tekenen we de eerste maatwerkafspraken met Nobian. Dit is een grote stap richting ons gezamenlijke doel: Nederland verduurzamen, banen behouden en de industrie versterken. Met de maatwerkaanpak stimuleren we bedrijven om sneller te verduurzamen, te innoveren en groen te groeien. Nobian laat zien wat mogelijk is: CO2-neutrale productie in 2030, ruim vóór de doelen van het Klimaatakkoord. Dit traject heeft waardevolle inzichten opgeleverd, die zullen helpen bij de afspraken met andere bedrijven die nog moeten volgen. Onze industrie is belangrijk voor de Nederlandse economie: ze zorgt voor banen, maakt onze producten en vermindert onze afhankelijkheid van het buitenland. Maar de industrie moet schoner. Verduurzaming is de toekomst – voor bedrijven en Nederland. Met maatwerk laten we zien dat verduurzaming hier kán en hier móet gebeuren. Zo bouwen we samen aan een sterke en duurzame industrie."

CO₂-besparingen en impact op de leefomgeving

Nobian produceert en verwerkt zout, dat een strategische grondstof is voor de productie van essentiële chemicaliën. Deze chemicaliën zijn onmisbaar voor het maken van alledaagse producten zoals textiel, geneesmiddelen en ontsmettingsmiddelen, maar ook producten die cruciaal zijn voor de energietransitie, zoals isolatiematerialen, batterijen, elektrische voertuigen, windturbines en zonnepanelen. Het bedrijf heeft als ambitie om een van de meest duurzame chemische bedrijven in de EU te zijn.

De bindende maatwerkafspraken bevatten het volgende:

De gasgestookte indampingsinstallaties voor de zoutproductie in Hengelo en Delfzijl worden vervangen door industriële warmtepompen op elektriciteit. Daarnaast versnelt Nobian de vervanging van de elektrolysecapaciteit voor de chloorproductie in Rotterdam voor de nieuwste technologie. Ook is een circulair project voor het terugwinnen van zout uit reststromen onderdeel van de overeenkomst.

De jaarlijkse CO₂-uitstoot zal met meer dan 0,5 miljoen ton CO₂ worden gereduceerd ten opzichte van 2020. Het grootste deel daarvan is aanvullend op de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

De uitstoot van stikstof zal met zo’n 400 ton verminderden. De jaarlijkse stikstofuitstoot van Nobian zal in 2030 bijna nul zijn.

Het jaarlijkse gasverbruik zal worden verminderd met ca 300 miljoen m³ tov 2020, 1% van het Nederlandse gasverbruik, gelijk aan het verbruik van zo’n 250.000 huishoudens.

Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor de chloorproductie in Rotterdam zal met 135 GWh afnemen tov 2020, wat overeenkomt met zo’n 50.000 huishoudens. De energiebesparing creëert ook 25 MW aan extra capaciteit voor Nobian om flexibeler te kunnen produceren, wat helpt om het net in balans te houden en congestie te verminderen. De elektriciteitsbesparing creëert ook ruimte voor andere partijen op het net om te verduurzamen.

De projecten leveren naar verwachting een gezamenlijke waterbesparing op van 1,7 miljoen m³ en een vermindering van de warmteafvoer met 90MW.

Naast de getekende overeenkomst zal Nobian, zoals in de JLoI staat beschreven, verder blijven samenwerken met de overheid bij de ontwikkeling van ondergrondse energieopslag in zoutcavernes, als belangrijk onderdeel van de energietransitie en het functioneren van de waterstofbackbone.

Maatwerkafspraken

Om de grote duurzaamheidsprojecten binnen de maatwerkafspraken versneld en economisch haalbaar uit te kunnen voeren, is overheidssteun (financieel en op randvoorwaarden) nodig. Op financieel gebied draagt de overheid, naast de eigen investering van Nobian van 460 miljoen euro, bij met maximaal 185 miljoen euro aan subsidies. De totale gezamenlijke investering bedraagt 645 miljoen euro. Naast financiële ondersteuning zet de overheid zich in om knelpunten voor de verduurzaming weg te nemen. Zo wordt de samenwerking met de provincies, de omgevingsdiensten en de netbeheerders verder geïntensiveerd ten aanzien van vergunningverlening en de benodigde energie-infrastructuur. De maatwerkafspraken en bijbehorende en projecten zijn zeer belangrijk voor de betrokken provincies Overijssel, Groningen en Zuid-Holland, omdat ze zowel de lokale industrie verduurzamen als de economische groei en werkgelegenheid bevorderen.

Staatssecretaris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu): “Ik ben blij met deze eerste maatwerkafspraak. De afspraak tussen Nobian en de overheid gaat helpen om toe te werken naar een schone en gezonde leefomgeving rondom het bedrijf. Met concrete maatregelen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot neemt ook de uitstoot van vervuilende stoffen naar de lucht en het oppervlaktewater en de thermische vervuiling van het oppervlaktewater sterk af. Een schonere industrie, ín Nederland, dat is waar we met de maatwerkafspraken voor gaan. Deze eerste maatwerkafspraak is daar een belangrijke stap voor. Dat smaakt wat mij betreft naar meer.”

Streven naar een groene chemie

Michael Koenig, CEO van Nobian: “De ondertekening van deze Maatwerkovereenkomst is een mijlpaal voor ons bedrijf en voor de Nederlandse overheid. De start van deze Maatwerksamenwerking is belangrijk om de energietransitie te laten slagen en het sluit volledig aan bij onze Grow Greener Together filosofie. Als grootste producent van zout in West-Europa wint Nobian 90% van het zuivere zout in Nederland, dat een cruciale rol speelt in de Nederlandse en Europese economie voor de productie van essentiële chemicaliën en materialen. Vandaag benadrukken we onze ambitie om een van de duurzaamste chemiebedrijven van Europa te zijn en onze uitstoot terug te brengen naar nul in 2030. Ik kan alleen maar waanzinnig trots zijn op alle collega’s en partners die eraan hebben bijgedragen dat we vandaag deze belangrijk afspraken kunnen tekenen."

Proces en volgende stappen

Een gedetailleerd proces ging aan de ondertekening van de bindende maatwerkovereenkomst vooraf. De tussenstappen, namelijk de intentieverklaring (expression of principles) en de Joint Letter of Intent, zijn tussentijds openbaar gemaakt. De vorig jaar ondertekende Joint Letter of Intent effende het pad voor de verdere onderhandelingen over bindende afspraken per project.