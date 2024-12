Kabinet blijft zich inzetten voor energiesteun aan kwetsbare huishoudens

Het kabinet verkent de mogelijkheden om ook volgend jaar huishoudens te ondersteunen die moeite hebben met het betalen van de energierekening. Daarvoor is 60 miljoen euro gereserveerd voor 2025.

De afgelopen maanden is uitvoerig en constructief gesproken met onder anderen energieleveranciers, banken, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De inzet was het verlenen van financiële steun aan huishoudens voor de korte termijn en hulp bij verduurzaming voor de langere termijn. Dat scrhijft staatssecretaris Jurgen Nobel in een brief aan de Tweede Kamer.

In deze gesprekken is niet genoeg aanvullende financiering toegezegd om een landelijk energiefonds te kunnen inrichten. Daardoor kan niet worden voldaan aan alle juridische en financiële voorwaarden voor een publiek-privaat fonds, zoals in 2023 en 2024 het geval was met het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Verduurzaming op lange termijn

Niettemin blijft het kabinet met alle betrokken partijen werken aan steun voor huishoudens op de lange termijn, indien mogelijk via het Social Climate Fund dat vanaf 2026 beschikbaar is. Daarbij wordt ingezet op verduurzaming, omdat dat kan leiden tot een lager energieverbruik en minder kosten.



Het doel is de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van volgend jaar te informeren over de vervolgstappen.