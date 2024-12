Waarnemend Rijksvertegenwoordiger neemt concrete maatregelen bij Selibon Lagun

In de afgelopen weken heeft de waarnemend Rijksvertegenwoordiger (wRv) maatregelen genomen om urgente risico’s bij Selibon Lagun aan te pakken. Nog voor kerst wordt het afvalcentrum voorzien van deugdelijke omheining. Containers met asbesthoudend afval worden gerepareerd. Ook wordt hard gewerkt aan de afvoer van biomedisch afval. Vanaf 1 januari 2025 wordt slachtafval volgens de juiste regels verwerkt.

Samenwerking

Sinds 15 november is de wRv in de plaats getreden van het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) voor bepaalde taken m.b.t. Selibon Lagun. De huidige maatregelen worden genomen in samenwerking met Selibon, het OLB, de bewoners van Lagun, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de ministeries. Er zijn wekelijkse overleggen met betrokken partijen. De ILT heeft een lokale projectleider aangesteld voor het uitvoeren van maatregelen. De programmamanager Duurzaam Afvalbeheer Bonaire van het OLB is betrokken om ervoor te zorgen dat deze oplossingen voor de korte termijn passen bij het lange termijnbeleid van het Openbaar Lichaam.

Deugdelijke omheining afvalcentrum

Nog voor het eind van het jaar zal het gehele afvalcentrum - waaronder de milieustraat, sorteerstations, kartonopslag, verbrandingsinstallaties, het waste oil station en de inzameling van klein chemisch afval - voorzien zijn van deugdelijke omheining.

Repareren containers met asbesthoudend materiaal

Op dit moment wordt asbesthoudend afval opgeslagen in 19 containers, die vanwege roest en gaten onveilig zijn. Omdat bij het openen en opnieuw verpakken van het afval asbestvezels kunnen vrijkomen, worden de containers gerepareerd. Dit is medio januari 2025 gereed.

Verwerken slachtafval volgens de juiste regels

Zonder werkende verbrandingsoven mag het slachtafval volgens duidelijke regels worden begraven, speciaal verpakt en op de juiste diepte op aangewezen plaatsen. Deze plekken moeten ook nauwkeurig worden vastgelegd.

Aanpak voor veilig afvoeren van biomedisch afval

Op het terrein van de Selibon Lagun staan 9 ongekoelde zeecontainers met biomedisch afval. Sommige containers staan er al langer dan 1 jaar. Meerdere verkeren in slechte staat. Het veilig afvoeren van het aanwezige biomedisch afval vraagt om een specialistische aanpak. Het uitwerken hiervan kost tijd. Op dit moment lopen hierover gesprekken met specialisten in Nederland. Bovendien komt er wekelijks nieuw biomedisch afval bij uit het ziekenhuis. Voor dit nieuwe afval wordt een koelcontainer besteld.

Werkinstructies voor medewerkers Selibon

Voor het correct en veilig verwerken van slacht-, asbesthoudend en biomedisch afval krijgen de medewerkers van Selibon nieuwe werkinstructies. Zij gaan zo snel als mogelijk volgens deze nieuwe instructies werken.

Vervolgstappen

Na de concrete stappen die sinds half november zijn gezet, heeft het veilig afvoeren van biomedisch afval begin 2025 prioriteit. Ook het in behandeling nemen van de vergunningsaanvraag van Selibon uit 2022 draagt bij aan het oplossen van de tekortkomingen bij Selibon Lagun.

Beroep

Het OLB heeft bij de rechter beroep aangetekend tegen de indeplaatsstelling door de wRv. Deze zaak dient op 10 januari 2025 bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.