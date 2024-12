Nieuw nationaal programma voor vitale regio’s

Recht doen aan alle regio’s in Nederland en hun onderscheidende kracht is belangrijk voor het kabinet, want elke regio telt. Het regeerprogramma noemt hierbij specifiek regio’s aan de randen van het land en de behoefte aan maatwerk. Met de start van het Nationaal Programma Vitale Regio’s (NPVR) in 2025 wordt voor juist die regio’s ingezet op leefbare regio’s, een duurzaam en bereikbaar voorzieningenniveau en een gezonde en kansrijke toekomst voor inwoners.

Minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Ik geloof in de kracht van de regio. Ik merk hoe mensen zich verbonden voelen met de plek waar ze leven. Ze zijn trots op hun dorp, stad of streek en wonen er graag. Elke regio heeft zo een eigen karakter en kracht. Als Rijk maken we er samen met de regio’s werk van om dat zo te houden en verder te versterken. Dat doen we vanaf 2025 met het Nationaal Programma Vitale Regio’s.”

Elke regio telt

Er is veel om trots op te zijn in de regio’s aan de randen van Nederland, maar er zijn ook zorgen. Zijn er wel genoeg woningen om starters te houden? Is er als ik ouder word nog een huisarts voor mij? Kan ik genoeg personeel vinden voor mijn bedrijf? Soms speelt de grens met een buurland hier een rol in. Het zijn zorgen die dit kabinet met de regio’s deelt en waarvoor ze hun handen ineen slaan binnen het NPVR. Met dit programma gaan Rijk en regio een langdurige samenwerking aan. Het gaat dan om de Kop van Noord-Holland, Noord- en Oost-Groningen, Zuidoost Friesland, Noard-Fryslân, Zuid- en Oost- Drenthe, Twente, Achterhoek, Noord-Limburg, Midden-Limburg, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen.

Samen met deze regio’s wordt in 2025 een plan voor de regio gemaakt en een daaruit volgend actieagenda opgesteld. Hierbij worden ook medeoverheden, maatschappelijke partners, marktpartijen en inwonerinitiatieven betrokken. Ook gaat het kabinet zorgen dat rijksbeleid beter werkt voor alle regio’s en daarmee voor alle mensen in Nederland, door kritisch naar de eigen werkwijze te kijken. Zo werken we samen aan krachtige regio’s, nu en in de toekomst.