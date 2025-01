Nederlandse Syriëgezant spreekt met interim-bestuur in Damascus

De Nederlandse Speciaal Gezant voor Syrië Gijs Gerlag heeft op 2 en 4 januari een bezoek gebracht aan Damascus. Hij sprak daar onder meer met het nieuwe interim-bestuur, onder leiding van Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) om inzicht te krijgen in de huidige (veiligheids)situatie en om namens de minister van Buitenlandse Zaken boodschappen over te brengen over het belang van een inclusieve politieke transitie en het beschermen van minderheden.

Minister Veldkamp: “Wat Nederland betreft is een inclusieve politieke transitie die door Syriërs zelf wordt geleid van belang voor een duurzame stabiliteit in Syrië. Hierbij is het essentieel dat ook christenen, Koerden en andere minderheden onderdeel uitmaken van dit proces en dat mensenrechten worden gerespecteerd. Met dit bezoek van Gijs Gerlag​ wordt verkend hoe een politieke transitie door Nederland en in EU-verband gesteund kan worden. Het bevorderen van stabiliteit in Syrië is namelijk ook in het Nederlands belang, bijvoorbeeld op het gebied van terrorismebestrijding en de terugkeer van vluchtelingen. Daarnaast heeft onze gezant de boodschap overgebracht dat Nederland toegewijd blijft aan het nastreven van gerechtigheid voor de mensenrechtenschendingen die begaan zijn.”

Gijs Gerlag sprak daarnaast met het kantoor van de VN-gezant voor Syrië, het kantoor van de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR), het coördinatieplatform voor humanitaire NGO’s gevestigd in Damascus (DINGO) en Christelijk religieuze leiders.

Het gesprek tussen Gerlag en het interim-bestuur onder leiding van HTS betrof een eerste contactlegging. Het openen van een Nederlandse ambassade in Damascus is momenteel niet aan de orde. De komende tijd moet uitwijzen hoe HTS en andere groeperingen het bestuur gaan vormgeven. Daarbij zal het kabinet samen met gelijkgezinde landen bezien op welke wijze het proces van een inclusieve en vreedzame politieke transitie in Syrië ondersteund kan worden.