Nederland organiseert conferentie over naleving van sanctiemaatregelen

Nederland wil dat sancties beter uitvoerbaar en effectiever worden door de naleving ervan te versterken, zowel op nationaal als Europees niveau. Door het organiseren van een speciale conferentie voor nationale en internationale stakeholders wil minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken toewerken naar verscherpte naleving en een gelijk speelveld op EU en internationaal niveau.

Conferentie over de naleving van sanctiemaatregelen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert op 15 januari een conferentie over de naleving van sanctiemaatregelen. Dit evenement brengt beleidsmakers, juridische experts, financiële instellingen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samen om te bespreken hoe sancties effectief kunnen worden nageleefd op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Sancties zijn een belangrijk instrument om landen, organisaties en individuen verantwoordelijk te houden voor hun acties. Zo moeten de sancties tegen Rusland het zo moeilijk mogelijk maken om oorlog tegen Oekraïne te voeren en de druk opvoeren om deze agressie – of medeverantwoordelijkheid hieraan – te stoppen. Het doel van sancties staat of valt echter met een effectieve naleving van de maatregelen. Daarom is het van belang continu te kijken of die sanctiemaatregelen uitvoerbaar en effectief zijn. Deze conferentie biedt een platform om informatie uit te wisselen, signalen te delen en van elkaars ervaringen te leren. Dit helpt Nederland en andere lidstaten vervolgens weer om nieuwe omzeilingspaden af te sluiten.

Programma

De conferentie wordt geopend door minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken, die een toespraak zal houden over het belang van verscherpte naleving van sancties. Ook spreken de speciaal adviseur van de Oekraïense president Zelensky, Vladyslav Vlasiuk, de EU-sanctiegezant, David O’Sullivan, de Finse minister van Buitenlandse Zaken, Eline Valtonen, en de Letse minister van Buitenlandse zaken, Baiba Braže, het publiek toe.

Tentoonstelling

Op de locatie van de conferentie is ook een tentoonstelling te bezichtigen over gebruikt Russisch oorlogsmateriaal waar, ondanks de geldende sancties, westerse componenten in voorkomen. De tentoonstelling is opgezet door NAKO, een forensisch onderzoeksinstituut uit Oekraïne.