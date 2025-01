Nederland versterkt samenwerking met Cedars-Sinai

Vandaag heeft minister Beljaarts van Economische Zaken een confirmation letter ontvangen van Cedars Sinai Intellectual Property Company. Dit gerenommeerde investeringsfonds, gevestigd in Los Angeles, richt zich op innovatieve oplossingen in de sector Life Sciences & Health. Met deze brief bevestigt Cedars-Sinai hun voornemen om in samenwerking met Netherlands Foreign Investment Agency een fonds in Nederland op te richten. De ondertekening vond plaats tijdens een werkbezoek van minister Beljaarts aan de westkust van de Verenigde Staten, waarin technologische innovatie en economische samenwerking centraal staan.

Tijdens de ondertekening benadrukte minister Beljaarts het belang van de trans-Atlantische banden en de gedeelde ambitie om gezondheidszorg toegankelijker en effectiever te maken.

Minister Beljaarts (Economische Zaken): “Nederlandse bedrijven lopen voorop in technologische innovatie in de gezondheidszorg. Door samen te werken met Cedars-Sinai kunnen we deze innovaties sneller op de wereldmarkt brengen en tegelijkertijd bijdragen aan betere zorgoplossingen voor patiënten.”

James D. Laur (CEO, Cedars Sinai Intellectual Property Company): “Naast het versterken van onze reeds gevestigde relaties met stakeholders in de dynamische Nederlandse gezondheidszorg- en biomedische sectoren, zal deze samenwerking de ontwikkeling van startups uit Nederland stimuleren door hen te verbinden met de middelen en expertise van Cedars-Sinai Tech Ventures. Dit zal de bedrijven helpen de markt en kansen in de Verenigde Staten beter te begrijpen en te benutten”

Cedars Sinai Intellectual Property Company

Het fonds staat wereldwijd bekend vanwege de focus op baanbrekende technologieën, waaronder medische apparatuur, biotechnologie en digitale gezondheidsoplossingen. Door deze samenwerking krijgen Nederlandse bedrijven en start-ups toegang tot een strategisch netwerk, kennis en financieringsmogelijkheden die bijdragen aan het versnellen van innovaties en groei in deze cruciale sector. De aankondiging van Cedars-Sinai Technology Ventures om in Nederland te vestigen is een concrete stap in de ambitie om Nederland te positioneren als innovatiehub. En is onderdeel van een bredere strategie van het Ministerie van Economische Zaken om de banden met Silicon Valley en de Amerikaanse westkust te versterken. Er zijn in Nederland meer dan 3.000 innovatieve Life Sciences & Health bedrijven actief met een economische impact van circa 7 miljard euro. De Nederlandse LSH-sector kreeg een extra impuls met de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam in 2019.

V.S. reis

De aankondiging werd overhandigd in Silicon Valley. En vond plaats in het kader van de V.S. reis van minister Beljaarts. Het doel van de reis is om Nederlandse techbedrijven en startups internationaal stevig te positioneren en om de samenwerking met Amerikaanse bedrijven te versterken. De reis loopt van maandag 6 tot en met donderdag 9 januari. Samen met Nederlandse ondernemers gaat de minister naar Phoenix, Arizona, de grootste mondiale technologiebeurs CES in Las Vegas en Silicon Valley bij San Francisco. Ook omvat het werkbezoek gesprekken met prominente technologiebedrijven en investeerders, gericht op onderwerpen als kunstmatige intelligentie, halfgeleidertechnologie en cyberbeveiliging. De minister sprak ook met vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven die actief zijn in Silicon Valley, om te bespreken hoe de overheid hen kan ondersteunen in hun groeiambities.