Minister Klever brengt economisch bezoek aan Turkije

Minister Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) brengt van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 januari samen met vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven een bezoek aan Turkije. Het werkbezoek in Istanbul staat in het teken van jaarlijkse economische gesprekken met de Turkse regering.

Minister Klever spreekt met de Turkse minister van Handel, Ömer Bolat, over de sterke handels- en investeringsrelatie tussen Nederland en Turkije. De afgelopen vijf jaar is de export vanuit Nederland naar Turkije verdubbeld en de import anderhalf keer gestegen. Ook is Nederland al sinds jaren de grootste investeerder in het land. Andersom is Nederland de grootste ontvanger in de EU van Turkse investeringen. Naast de bilaterale handel bespreekt minister Klever de economische samenwerking tussen de EU en Turkije en mogelijke handelskansen rondom de energietransitie en de digitalisering van de maakindustrie.

Minister Klever: “Als minister voor Buitenlandse Handel behartig ik de Nederlandse handelsbelangen. Een bezoek aan Turkije past daar goed bij. Met mijn bezoek wil ik de goede economische banden benadrukken en nieuwe mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers verkennen. Turkije is een belangrijk handelsland voor Nederland, mede door de strategische ligging tussen Europa en Azië. Niet voor niets zijn al meer dan drieduizend Nederlandse bedrijven in Turkije actief.”

De minister spreekt ook met Nederlandse en Turkse bedrijven over de kansen en uitdagingen voor ondernemers in Turkije. Behorende tot de top twintig grootste economieën ter wereld is Turkije in trek bij bedrijven in diverse sectoren, zoals havens en logistiek, onroerend goed, de bouw en de luchtvaartsector. De afgelopen jaren zet de Turkse regering stevig in op digitalisering van de industriële sector, iets wat goed aansluit bij de expertise van Nederlandse bedrijven in digitale technologieën. Nederlandse ondernemers in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie kunnen zo bijdragen aan de digitale transitie van de Turkse industrie.

Minister Klever wordt vergezeld door Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, een tiental grote Nederlandse bedrijven en enkele middelgrote bedrijven. Gezamenlijk bezoeken zij MEXT, een technologiecentrum dat werkt aan innovatie en digitalisering van productieprocessen. Op het programma staat ook een bezoek aan Eliar, een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor automatiseringssystemen in de textiel-, glas- en keramieksector. Dankzij steun van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) heeft Eliar afgelopen jaar een nieuwe vestiging geopend op Brainport Eindhoven.