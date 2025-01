Kabinet: voorwaarden en alleen beperktere verplaatsing .nl domeinregistratiesysteem

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) mag onder strikte voorwaarden alleen een beperkt deel van het zogenoemde .nl domeinregistratiesysteem verplaatsen. De ministerraad heeft ingestemd met dit besluit op voorstel van minister Beljaarts van Economische Zaken. SIDN heeft aangegeven hiermee te kunnen instemmen.

Minister Beljaarts informeert mede namens staatssecretaris Szabó (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer met een brief over dit besluit.

Het huidige domeinregistratiesysteem dat SIDN nu nog in eigen beheer heeft, dateert uit 2010. Volgens de stichting ontstaan er in de toekomst grote continuïteitsrisico’s bij voortzetting. Het is lastig te onderhouden en personeel te vinden om het draaiende te houden. Toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) vindt dit aannemelijk op basis van de informatie die zij daarover heeft ontvangen. In januari 2024 heeft SIDN zelf aangekondigd het domeinregistratiesysteem te willen verplaatsen naar de zogenoemde public cloud van het Amerikaanse bedrijf Amazon Web Services (AWS).

Voorkomen van ongewenste digitale afhankelijkheden

Het afbouwen van huidige ongewenste digitale afhankelijkheden en het voorkomen van nieuwe afhankelijkheden, is een speerpunt van zowel de EU als Nederland. Daarom heeft het kabinet het afgelopen jaar in meerdere onderzoeken, analyses en adviezen laten nagaan wat een verplaatsing van het domeinregistratiesysteem voor risico’s heeft.

Op basis van alle onderzoeken kan SIDN alleen een beperkter deel van dit systeem in de public cloud van AWS onder brengen dan dat zij eerder voornemens waren. SIDN heeft bovendien toegezegd de voorgestelde aanvullende maatregelen uit een risicoanalyse van de AIVD volledig toe te passen. Hiervoor is het bestaande convenant tussen het ministerie van Economische Zaken met SIDN uitgebreid.

Analyse Europese en Nederlandse aanbieders

Voor het kabinetsbesluit over de verplaatsing door SIDN heeft KPMG geanalyseerd of een Nederlandse of Europese cloudaanbieder volledig kan voldoen aan de door SIDN opgestelde technische en functionele criteria. De onderzoekers concludeerden dat Nederlandse en Europese aanbieders op dit moment slechts ten dele deze criteria kunnen invullen. Tevens is in een zogenoemde Data Protection Impact Assessment (DPIA) door een externe partij geconcludeerd dat de privacyrisico’s bij een verplaatsing tot een acceptabel niveau door SIDN teruggebracht kunnen worden.

De stichting SIDN beheert sinds 1996 deze dienstverlening. In 2018 heeft het kabinet SIDN aangewezen als aanbieder van een essentiële dienst waarmee deze activiteit wettelijk onder toezicht valt van de RDI.

De ministerraad is vandaag ook akkoord gegaan met de kabinetsreactie op de initiatiefnota ‘Wolken aan de horizon’ vanuit de Tweede Kamer die verder ingaat op de Europese en Nederlandse rol in de cloudinfrastructuur.