1e urgente problemen bij Selibon Lagun opgelost

De 1e urgente situatie rond de veiligheid en de veilige opslag van afval bij Selibon Lagun zijn verholpen. De containers met asbesthoudend afval zijn gerepareerd. Ook voor nieuw biomedisch afval is een oplossing gevonden. Het slachtafval wordt nu volgens de juiste regels verwerkt. De omheining van het afvalcentrum is gereed. Tot slot is de beveiliging van het afvalcentrum aangescherpt.

Medio november trad de waarnemend Rijksvertegenwoordiger (wRv) in de plaats van het Bestuurscollege vanwege de zorgwekkende, complexe en urgentie situatie bij Selibon Lagun. Hierna is snel actie ondernomen om de belangrijkste, praktische problemen op het afvalcentrum op te lossen.

Asbesthoudend afval

Volgens planning zijn de 19 kapotte containers met asbesthoudend afval gerepareerd. Deze staan op een afgesloten terrein en zijn voorzien van sloten. Nieuw aangeboden asbesthoudend afval wordt tijdelijk in nieuwe containers opgeslagen, tot er een structurele oplossing gevonden is voor het verwerken van asbest. Hoeveel opslagcapaciteit er nodig is voor asbesthoudend afval, wordt in nauwe samenwerking met het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en Selibon bepaald, vanwege de verantwoordelijkheid van OLB voor het afvalbeheer op lange termijn.

Slachtafval

Sinds 1 januari 2025 gelden nieuwe werkinstructies voor het correct verwerken van slachtafval. Omdat de verbrandingsoven niet in bedrijf is, mag het slachtafval worden begraven. Dit gebeurt onder strikte regels voor de manier van verpakken, de juiste diepte, de afdekking én de registratie en aanduiding van de plaats op het terrein.

Biomedisch afval

Ook worden 2 nieuwe koelcontainers besteld om biomedisch afval op te slaan voor het verder wordt verwerkt. Deze containers worden naast de (uitgeschakelde) verbrandingsoven geplaatst, op een (bestaande) betonnen fundering en omheind met een hek. De elektrische installatie wordt aangepast om de 2 koelcontainers van stroom te voorzien. Afhankelijk van de levertijd van de containers en de doorlooptijd van de keuring van de installatie (door WEB) worden de containers eind februari of begin maart in gebruik worden genomen.

De mogelijkheden voor afvoer en verwerking van de 9 al aanwezige containers met ongekoeld biomedisch afval wordt op dit moment onderzocht. Transport en verwerking naar Nederland of Aruba zijn de meest kansrijke opties.

Veiligheid

De bewaking op en rond Selibon Lagun is 24/7 verscherpt en wordt voortgezet. Naast cameratoezicht en surveillance controleren beveiligers ook de ingang. Het hele afvalcentrum (waaronder de milieustraat, sorteerstations, kartonopslag, verbrandingsinstallaties, het waste oil station en de inzameling van klein chemisch afval) is voorzien van een deugdelijke omheining. Rondom de stortplaats bevinden zich nog 4 onofficiële toegangswegen. Hier worden toegangspoorten geplaatst.

Vergunning

De wRv heeft een gerenommeerd Nederlands ingenieursbureau ingeschakeld om hem te ondersteunen bij het proces en de beoordeling van de vergunningsaanvraag van Selibon uit 2022.