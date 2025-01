Omvangrijke Nederlandse militaire rol op oostflank NAVO-gebied

Om de waakzaamheid in het gebied rond de Oostzee te verbeteren, lanceerde de NAVO vandaag een nieuwe maritieme missie. Baltic Sentry moet zorgen voor onder meer de beveiliging van kritieke onderzeese infrastructuur, zoals energie- en datakabels. De Koninklijke Marine levert hiervoor een aantal schepen.

Aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied zijn al grondtroepen van de landmacht en F-35-gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht actief. Dankzij Baltic Sentry levert Defensie nu ook officiële NAVO-inzet vanaf zee. De missie volgt op mogelijke sabotageacties in de Oostzee tussen Finland en Estland. Daar zijn eind vorige maand enkele kabels beschadigd. Beide landen zijn leidend in de onderzoeken die nu plaatsvinden. Defensie is paraat om hierbij ondersteuning te bieden.

Luymes en Tromp

Zr.Ms. Luymes en Zr.Ms. Tromp dragen bij aan Baltic Sentry vanuit hun huidige inzet voor NAVO-vlootverbanden. Het hydrografisch opnemingsvaartuig Luymes is momenteel het vlaggenschip van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1. De Tromp vervult die rol voor de Standing NATO Maritime Group 1. Zr.Ms. Schiedam sluit volgende week ook aan. De bedoeling is dat de schepen in ieder geval tot eind februari een rol vervullen voor Baltic Sentry.

Commandant Zeestrijdkrachten viceadmiraal René Tas: “Met deze bijdrage tonen we dat we vastbesloten zijn om onze inspanningen op te voeren. We maken onze aanwezigheid en waakzaamheid kenbaar en beveiligen zo onze onderzeese infrastructuur Het is essentieel voor het bondgenootschap om destabiliserende activiteiten te voorkomen door enerzijds afschrikking en anderzijds door actie te nemen als afschrikking niet blijkt te werken.”

Grootste inzet in decennia

Met de inzet van de marine, is de Nederlandse inzet aan de oostflank sinds decennia niet zo groot geweest. 4 F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht opereren al een tijdje vanuit Estland. Ze zorgen dat Russische vliegtuigen niet in NAVO-verdragsgebied komen.

Ook zitten er al geruime tijd landmachtmilitairen in de buurt. Die maken deel uit van de enhanced Forward Presence in Litouwen. Nederland levert al sinds 2017 circa 270 militairen voor deze battlegroup.