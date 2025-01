Start uitvoering Nabestaandenregeling voor overleden aanvragers kinderopvangtoeslag

Op 20 januari 2025 start de nabestaandenregeling voor overleden aanvragers van kinderopvangtoeslag. De nabestaanden van mensen die kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd, krijgen de mogelijkheid het herstelproces te doorlopen waar de overleden ouder recht op had gehad.

Staatssecretaris Palmen: "De gevolgen van de toeslagenaffaire raken vaak het hele gezin. Het is belangrijk dat alle gedupeerden en hun gezinnen zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen. De Nabestaandenregeling voor overleden aanvragers is een belangrijke stap om ook gezinnen te helpen waarbij de gedupeerde van kinderopvangtoeslag is overleden.”

Planning

Als een gedupeerde van kinderopvangtoeslag overlijdt, heeft het gezin nog steeds hulp nodig. De nabestaanderegeling maakt het mogelijk dat de erfgenamen de compensatie kunnen ontvangen waar de overleden ouder anders recht op had gehad. Nabestaanden bevinden zich verschillende fases van het herstelproces. Vanaf deze week worden de nabestaanden stapsgewijs benaderd door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). De verwachting is dat de ondersteuning voor alle nabestaanden binnen 4 maanden is gestart.

Einde hersteloperatie

Het kabinet wil dat alle gedupeerde ouders eind 2027 volledig gecompenseerd zijn voor de geleden schade. Zij moeten ook de ondersteuning hebben gehad. Ongeveer 80% van de aangemelde ouders heeft inmiddels al een integrale beoordeling gehad en bijna 39.000 ouders zijn erkend als gedupeerde. Gedupeerde ouders hebben allemaal € 30.000 ontvangen. Hun schulden zijn aangepakt en ze krijgen ondersteuning. Ook hebben zij al het geld dat zij onterecht hebben moeten betalen met rente teruggekregen. Zij hebben ook een financiële vergoeding gehad voor de immateriële en emotionele schade die zij hebben geleden. Hun kinderen hebben een financiële bijdrage ontvangen.