Nieuwe campagne over werken in het onderwijs: Werken met de Toekomst

Laten zien dat het onderwijs dé plek is waar je het verschil kunt maken in de levens van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. En zo potentiële zij-instromers en studiekiezers enthousiast maken voor een baan in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dat is het doel van de nieuwe campagne ‘Werken met de Toekomst’. Goede en gemotiveerde mensen in het onderwijs zijn meer dan welkom. Werken in het onderwijs is betekenisvol, levert een serieus salaris op en je kunt je blijven ontwikkelen. Vandaag lanceert staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs en Emancipatie) de campagne op basisschool Cascade in Voorburg samen met een aantal zij-instromers.

Staatssecretaris Mariëlle Paul: “Werken in het onderwijs is werken met én voor de toekomst van Nederland. Het is werken aan de ontwikkeling van leerlingen én die van jezelf. En werken in het onderwijs is ervoor zorgen dat kinderen met plezier naar school gaan en jij met een goed gevoel thuiskomt. Dankzij jou leren leerlingen en studenten elke dag iets nieuws. Het zó belangrijk dat dit verhaal wordt verteld. Ik hoop dat meer mensen gaan kiezen voor dit prachtige vak. Goed onderwijs valt of staat met goed opgeleide mensen voor de klas en in de school. Elke leerling en elke student verdient een goede leraar.”

Positief en realistisch

Het onderwijs staat te springen om goede, gemotiveerde mensen. Zo is het tekort aan leraren in het primair onderwijs 8,1% (7700 fte) en in het voortgezet onderwijs 5,1% (3800 fte). Het tekort aan schoolleiders is 9,8% (850 fte). Over werken in het onderwijs bestaan nogal wat onterechte beelden. Zo wordt het salaris steevast onderschat. Ook denken sommigen dat werken in het onderwijs eentonig zou zijn of een soort eindstation. Die misvattingen helpen niet bij het imago van het onderwijs.

De nieuwe campagne ‘Werken met de Toekomst’ is de grootste landelijke campagne over werken in het onderwijs ooit. Het richt zich op de betekenis van het werk, de ontwikkelmogelijkheden en het salaris. Dat blijken de zaken te zijn die potentiële zij-instromers, studiekiezers en onderwijsprofessionals het belangrijkst vinden. De campagne wil een positief en realistisch beeld schetsen over werken in het onderwijs. Het benadrukt dat het soms hard werken is, maar dat je wel dagelijks het verschil kunt maken voor leerlingen en studenten.

Bovendien verdien je een serieus salaris. Als leraar verdien je gemiddeld bruto rond de 6.200 euro per maand. De campagne gaat ook in op het feit dat het onderwijs een hele veelzijdige sector is waarin je je als persoon volop kunt ontwikkelen: binnen je vak (bv naar specialist) of qua functie (van leraar tot intern begeleider en schooldirecteur). En je kunt switchen van vak of van school, van Montessori tot speciaal onderwijs.

De campagne sluit aan op de maatregelen om werken in het onderwijs aantrekkelijk te maken en te houden. Zo wordt er werk gemaakt van het verlagen van de werkdruk. Ook worden schoolbesturen geholpen een goede werkgever te zijn. De komende 10 jaar gaan zo’n 60.000 leraren uit het primair, voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs zich verder professionaliseren. Ook kunnen leraren een lerarenbeurs krijgen om zich verder te ontwikkelen.

Bestrijden tekorten

De campagne is een nieuwe stap bij het tegengaan van de tekorten aan leraren, schoolleiders en ondersteuners in het onderwijs. Samen met het onderwijsveld trekt het kabinet alles uit de kast. Met resultaat. Zo hebben ruim 2200 zij-instromers vorig jaar de subsidie zij-instroom aangevraagd en krijgen meer dan 900 huidige onderwijsondersteuners financiële ondersteuning bij een opleiding tot leraar. Ook is het netwerk aan onderwijsregio’s sinds dit jaar landelijk dekkend. Daarbinnen werken scholen, lerarenopleidingen, gemeenten en onderwijspersoneel samen in het aanpakken van de personeelstekorten. Die onderwijsregio’s zorgen ervoor dat geïnteresseerden binnen hun regio warm ontvangen en begeleid worden. Verder heeft het verhogen van het aantal gewerkte uren de potentie om fors bij te dragen aan het aanpakken van het lerarentekort.

Gezamenlijke campagne

De meerjarige campagne ‘Werken met de Toekomst’ is tot stand gekomen samen met alle partners in het onderwijs en met de onderwijsregio’s. In die onderwijsregio’s werken schoolbesturen, leraren, lerarenopleidingen en partners als gemeenten en UWV samen bij het bestrijden van het lerarentekort, onder andere bij het begeleiden van zij-instromers. Het eerste deel van de campagne is vooral gericht op potentiële zij-instromers, later dit jaar komt de focus op studiekiezers. De campagne bestaat onder andere uit digitale abri’s, online video’s en radiospotjes. Vanaf nu is ook de website www.werkeninhetonderwijs.nl online.