Sociale agenda voor Groningen en Noord-Drenthe gepresenteerd

Donderdag 23 januari presenteerde kwartiermaker Henk Nijboer de sociale agenda voor Groningen en Noord-Drenthe. De plannen uit de agenda zorgen voor een beter leven voor inwoners uit Groningen en Noord-Drenthe. Met meer kansen voor kinderen, minder armoede en schulden, een goede gezondheid en een betere leefbaarheid.

Overhandiging sociale agenda

Kwartiermaker Nijboer overhandigde de sociale agenda aan leerlingen van het kindcentrum Zuiderkroon uit Hoogezand, de kinderburgemeester van Midden-Groningen Mara Staal en aan bestuurders vanuit het Rijk en de regionale overheden: minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen), gedeputeerde Susan Top (coördinerend gedeputeerde Nij Begun) en burgemeester van Oldambt Cora-Yfke Sikkema (bestuurlijk trekker sociale agenda).

Samen met inwoners en organisaties

Voor de ontwikkeling van de sociale agenda sprak de kwartiermaker met honderden inwoners, organisaties, vrijwilligers, gemeenten en experts. Daarmee is de sociale agenda van, voor en door inwoners van Groningen en Noord-Drenthe.

16 maatregelen, 3 fundamenten

In de sociale agenda staan 16 concrete maatregelen. Deze maatregelen zijn onderdeel van 3 fundamenten, namelijk:

Het stimuleren van gemeenschapszin en trots.

Bijvoorbeeld door initiatieven die al worden ondernomen te ondersteunen. Sportclubs, muziekverenigingen, vrijwilligersorganisaties, inwoners en agrariërs spelen hierin een belangrijke verbindende rol. Er eerder bij zijn

Bijvoorbeeld door te investeren in de ontwikkeling van kinderen door extra muziek- of sportlessen aan te bieden op school. En er is aandacht voor mentale gezondheid, op school, bij de huisarts en op andere plekken in de wijk. Fundamentele problemen structureel aanpakken

Bijvoorbeeld door investeringen in lees- en digitale vaardigheden. En mensen met schulden krijgen hulp van een persoonlijke begeleider (buddy).

Alle 16 maatregelen van de sociale agenda zijn te lezen op de website nijbegun.nl.

Nij Begun

De sociale agenda is onderdeel van Nij Begun. Na de parlementaire enquête gaswinning kondigde het kabinet aan een Nij Begun (nieuw begin) te willen maken en Groningen en Noord-Drenthe weer perspectief te bieden. Het doel is de brede welvaart in de regio binnen 1 generatie op het landelijk gemiddelde te brengen. Onderdeel van deze aanpak zijn de sociale en economische agenda’s.

Voor de sociale agenda is over een periode van 30 jaar € 3,5 miljard beschikbaar. In 2025 start kwartiermaker Henk Nijboer met zijn team met het uitwerken van de uitvoering van de sociale agenda. De eerste maatregelen starten in de loop van 2025.