Start van NAVO door Nederland-tour

Op dinsdag 28 januari gaat de NAVO door Nederland-tour van start, een tour over vrede en veiligheid langs een aantal steden in Nederland. Dit rondreizende programma vindt plaats in de aanloop naar de NAVO-top 2025, op 24 en 25 juni in het World Forum in Den Haag.

Vrede en veiligheid is geen gegeven. Daarom hebben de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie het initiatief genomen voor deze tour, met medewerking van de Atlantische Commissie, Clingendael en The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Het doel is om met een zo breed mogelijk publiek in gesprek te gaan over de NAVO en onze nationale en internationale veiligheid. Dit is een belangrijk onderwerp dat ons allemaal aangaat.

Om dit gesprek op gang te brengen biedt het rondreizende programma onder meer serious gaming (e-sports tournooi) van Defensie, een mobiele foto expositie over de NAVO van Buitenlandse Zaken, een theatertour en lesprogramma’s voor middelbare scholen van de Atlantische Commissie, onderzoek en debat van Clingendael en HCSS. Andere partijen die een bijdrage leveren zijn Haagsch College, Jonge Atlantici, De Kiesmannen, de Kindercorrespondent, The Hague International Model United Nations (THIMUN), Veteraan voor de Klas, universiteiten en hogescholen, evenals de deelnemende gemeentes.

De start van de tour wordt gemarkeerd met een sprong van parachutisten van Defensie die landen bij het World Forum (weersomstandigheden voorbehouden). Zij zullen vlaggen overhandigen aan de minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp, de minister van Defensie, Ruben Brekelmans, burgermeester Jan van Zanen van Den Haag en de directeur van de Atlantische Commissie, Anna van Zoest. Tijdens de start in het World Forum wordt ook de foto expositie geopend.

NAVO-top met scholieren

Van maandag 27 tot donderdag 31 januari vindt in het World Forum ook de 57e editie van de jaarlijkse The Hague International Model United Nations (THIMUN) plaats. Dit is een jaarlijkse simulatie van de Verenigde Naties door scholieren uit de hele wereld. Er nemen 3.200 scholieren deel van 200 scholen uit 100 landen. Zij spelen bijvoorbeeld een zitting van de Veiligheidsraad uit een bepaald jaar na, of beraadslagingen van andere VN-organisaties.

Dit jaar simuleert THIMUN ook de NAVO-top van 2025. Hierbij nemen 32 scholieren de rol aan van een van de bondgenoten van de NAVO; samen moeten ze tot een gezamenlijke eindverklaring komen. Deze scholieren zijn ook aanwezig bij de start van de NAVO door Nederland-tour.