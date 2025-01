Ministerraad stemt in met wetsvoorstel betere rechtsbescherming aanbesteden

Ondernemers, vooral in het mkb, vinden hun rechtsbescherming bij aanbesteden onvoldoende. Het kabinet wil daarom de positie van bedrijven en aanbestedende overheden meer in balans brengen bij verschillen van inzicht of conflicten. Bijvoorbeeld door klachtenloketten in te stellen en de motiveringsplicht bij beslissingen aan te scherpen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Beljaarts van Economische Zaken. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State gezonden. Daarna volgt de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel gaat niet alleen om een beter evenwicht tussen ondernemers en aanbestedende diensten zoals gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Ook moet het ervoor zorgen dat meer rekening wordt gehouden met de belangen van andere inschrijvers vóór de gunning van een opdracht en de winnende ondernemer na de gunning. Het is belangrijk dat zij niet onnodig lang in onzekerheid verkeren en dat de klachtafhandeling in Nederland overal op dezelfde wijze gebeurt.

Minister Beljaarts: “Het is in het belang van zowel overheden als bedrijfsleven dat aanbestedingsprocedures goed verlopen. En als het onverhoopt toch tot een conflict komt, dan moeten er voldoende rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn. Dit functioneert nu nog niet optimaal. Daarom wil ik dit met een wet verbeteren. Bedrijven moeten kunnen rekenen op een effectieve overheid. Aanbesteden is typisch een voorbeeld waarin Den Haag het goede voorbeeld kan geven richting bedrijven.”

4 concrete verbeteringen in de rechtsbescherming

Het wetsvoorstel bevat 4 concrete wettelijke verbeteringen, zodat ondernemers op een laagdrempelige manier problemen bij aanbestedingen kunnen aankaarten en hun zaak inhoudelijk kunnen laten beoordelen.

Er komen klachtenloketten voor alle aanbestedende diensten en het stellen van termijnen is verplicht om klachten effectief af te handelen. Bovendien krijgt de Commissie van Aanbestedingsexperts - een onafhankelijke landelijke klachtencommissie – een stevigere rol. Tot slot regelt het wetsvoorstel het aanscherpen van de motiveringsplicht bij beslissingen door aanbestedende diensten. Hierdoor is het voor ondernemers duidelijker waarom ze een opdracht niet krijgen. Ook kunnen ze makkelijker opkomen tegen beslissingen van aanbestedende diensten.

Het kabinet heeft eerder aangekondigd de aanbestedingspraktijk van overheden, waarmee jaarlijks voor tussen de € 110 en 120 miljard aan diensten en producten wordt ingekocht, verder te willen professionaliseren door onder andere de rechtsbescherming te verbeteren. Het wetsvoorstel wordt openbaar zodra de Raad van State dit heeft voorzien van een advies. De minister dient het daarna in bij de Tweede Kamer.