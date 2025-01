NAVO het land in nu vrijheid op het spel staat

Vanmorgen is de tour ‘NAVO door Nederland’ officieel geopend. Er werden symbolisch vlaggen overhandigd aan de ministers Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken en Ruben Brekelmans van Defensie, aan burgemeester Jan van Zanen van Den Haag en aan de directeur van de Atlantische Commissie Anna van Zoest. De tour gaat de komende maanden langs een aantal Nederlandse steden en vormt de opmaat naar de NAVO-top op 24 en 25 juni in Den Haag.

Na de aftrap van de tour in Den Haag zijn er de komende maanden activiteiten en evenementen in onder meer Alkmaar, Eindhoven, Groningen, Maastricht en Utrecht. Volgens de ministeries van Defensie en van Buitenlandse Zaken gaat er een belangrijke NAVO-boodschap het land in, want naar verwachting wordt 2025 een spannend jaar.

Vrijheid voor jongeren van nu?

NAVO door Nederland betekent met scholieren, studenten en het algemene publiek in gesprek gaan over vrede, veiligheid en de NAVO. Daar is volgens minister van Defensie Ruben Brekelmans eigenlijk altijd wel aanleiding voor. “De NAVO houdt Nederland al 76 jaar veilig. Als een schild van bondgenoten rondom ons kleine land. Het bondgenootschap bewaakt internationale afspraken en beschermt onze vrijheid: vrijheid om te kunnen zeggen wat je wil, niet bang te zijn voor een groter buurland, om als persoon en als land jouw eigen toekomst te bepalen.” Volgens de bewindsman is juist nu praten over de NAVO extra belangrijk. Want, “voor het eerst in 80 jaar is het de vraag of we diezelfde vrijheid kunnen doorgeven aan de jongeren van nu.”

Brekelmans noemt het bijzonder dat Nederland juist in deze tijd de NAVO-top organiseert, voor het eerst in het 76-jarige bestaan van de alliantie. “Het is goed voor ons aanzien in de wereld en het versterkt onze positie als trouwe bondgenoot.”

Foto-expositie

Voor eind juni de NAVO-top in Den Haag begint, zit er voor de organisatie dus al een hele tour op. Die wordt georganiseerd door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie met medewerking van de Atlantische Commissie, Clingendael, HCSS en andere organisaties. De basis is een foto-expositie over Nederland en de NAVO. Die was vandaag voor het eerst te zien. Verder bestaat ‘NAVO door Nederland’ uit een serie verschillende interactieve evenementen.

Theatertour

Zo organiseert Defensie een NAVO serious gaming (eSports toernooi) en is er een lesprogramma van de Kiesmannen voor middelbare scholieren. Basisschoolkinderen maken als ‘Kindercorrespondent’ videoreportages over vrede en veiligheid. Of het ‘NATO Simulatiespel’. Daarmee ervaren leerlingen van het voortgezet onderwijs hoe besluitvorming bij de NAVO gaat. En dan is er nog ‘Debat in de stad’: de theatertour van de Atlantische commissie. Dat bevat gesprekken tussen bestuurders uit het hoger onderwijs, experts van denktanks en burgers. Ze praten over de thema’s van de NAVO-top.

Vandaag was de aftrap om het land in te gaan. “Omdat veiligheid van ons allemaal is”, benadrukt Brekelmans. “Samen staan we sterker.”

NATO Summit Industry Forum

Dat geldt ook voor de defensie-industrie. Daarom organiseren Defensie en VNO-NCW het NATO Summit Industry Forum op 24 juni. Dan komen NAVO- en geallieerde leiders en vertegenwoordigers uit de industrie bijeen. Ze bespreken de voortgang, volgende stappen en toekomstige kansen om de trans-Atlantische, meerjarige samenwerking in de defensie-industrie te versterken.