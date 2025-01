Defensie versterkt luchtverdediging met anti-drone kanonsystemen

Defensie versterkt de capaciteiten om drones te bestrijden. De organisatie schaft hiervoor 22 mobiele anti-drone kanonsystemen aan. Defensie hoopt de contracten snel te ondertekenen. Als dat lukt zijn de eerste nieuwe systemen mogelijk in 2028 binnen. Dat meldt staatssecretaris Gijs Tuinman vandaag.

Het gaat om zogeheten Combat Counter-Unmanned Aircraft Systems. Dit zijn mobiele systemen, speciaal gemaakt om kleine onbemenste systemen als drones te bestrijden. Dit ter bescherming van met name de (middel)zware brigades van de landmacht.

De wapensystemen beschikken over meerdere eigen sensoren en wapens. Voor het vinden en volgen van doelen gebruikt het systeem radars, camera’s en lasers. Verder is het systeem uitgerust met een 30mm snelvuurkanon voor het bestrijden van drones, vliegtuigen en helikopters. Dit kanon kan tot 1.250 schoten per minuut afvuren. Daarnaast beschikt het systeem over luchtdoelraketten zodat ook doelen op grotere afstand aangegrepen kunnen worden.

Van de plank

Defensie koopt grotendeels ‘van de plank’. De militaire organisatie kiest voor het kanonsysteem Skyranger 30 van het Duitse bedrijf Rheinmetall. Ook het rupsvoertuig waar de Skyranger op komt, is van Duitse makelij. Het gaat om Armoured Combat Support Vehicles (ACSV) van Flensburger Fahrzeugbau.

Defensie koopt dezelfde pantservoertuigen ook al voor een ander project. Dit betreft de vervanging van luchtverdediging op middellange en korte afstand (MRAD en SHORAD). Voor de levering van deze luchtverdedigingssystemen ondertekende Defensie vorig jaar al een contract. Op deze manier bouwt Defensie aan een zogenoemd gelaagd luchtverdedigingssyteem, waardoor verschillende wapensystemen in samenhang maar ook individueel inzetbaar zijn.

Belang

De voortdurende oorlog in Oekraïne en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten laten het toenemende belang zien van drones op het slagveld. Dit onderstreept automatisch ook het belang van capaciteit voor de bestrijding van deze onbemenste systemen.

Staatssecretaris Tuinman (Defensie): “We moeten nu en in de toekomst beter opgewassen zijn tegen vijandelijke drones en andere dreigingen vanuit de lucht. Met de komst van dit nieuwe wapensysteem beschermen we onze troepen en zorgen voor de noodzakelijke gevechtskracht. Daarmee geeft Nederland ook verdere invulling aan de behoeften van de NAVO.”

125 arbeidsplaatsen

De nieuwe capaciteit wordt ingedeeld bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC). Dat breidt Defensie de komende jaren daarom uit met circa 125 arbeidsplaatsen. Het DGLC is gestationeerd op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel.

Onderlinge samenwerking

Nederland is niet het enige Europese land dat met de Skyranger gaat werken. Ook Denemarken, Duitsland en Oostenrijk hebben het systeem aangeschaft. Andere Europese partners werken met vergelijkbare systemen. Dit komt de onderlinge samenwerking en interoperabiliteit ten goede.