Minister Beljaarts start publiek-privaat overlegplatform halfgeleidersector op

Vertegenwoordigers uit de halfgeleidersector en kabinetsleden zijn gestart met een structureel publiek-privaat overlegplatform, Semicon Board NL, onder voorzitterschap van minister Beljaarts (Economische Zaken). Deelnemers stellen een sectoragenda richting 2035 op en bespreken opgaven, ambities en investeringen die nodig zijn voor deze toonaangevende industrie. Nederland is en wil een wereldspeler hierin blijven.

ASM, ASML, Axelera AI, Nearfield Instruments, NXP, SmartPhotonics, VDL ETG, branchevereniging High Tech NL namens mkb-bedrijven, Holland High Tech (samenwerking onderzoek, bedrijfsleven, overheid) en de ministers Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp), Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zijn de vaste deelnemers.

Minister Beljaarts (Economische Zaken): “Het is noodzakelijk om onze halfgeleidersector innovatief en concurrerend te houden. Zo zorgen we in Europa en Nederland voor het behoud van onze welvaart en veiligheid. Betere samenwerking inclusief publieke financiering helpt om de innovatieve ondernemingen, toeleveranciers en onderzoekers hier op wereldniveau te houden. Met het Semicon Board NL kunnen we daar goed aan werken op thema’s als kennis, onderzoek & ontwikkeling, maar ook op uitdagingen als voldoende talent en durfkapitaal om door te kunnen groeien.”

Semicon Sectoragenda 2035

De publiek-private Semicon Sectoragenda 2035 gaat bestaan uit vier thema’s. Een belangrijk onderdeel is het internationaal concurrentievermogen van de sector. Nederland wil hierin het voortouw nemen om te komen tot een zogenoemde coalition of the willing waarin betrokken EU-landen en de Europese Commissie samenwerken aan beleid en stimulering. Ook gaat het hier om extra inzet op innovatie- en industriebeleid voor technologieën als fotonica, AI, 6G en quantum, maar ook op nieuwe vormen van zowel design (ontwerp) als packaging (het stapelen of verpakken) van chips.

De andere drie thema’s zijn voldoende talent, de beschikbaarheid van durfkapitaal voor het doorgroeien van het mkb in deze sector en het verbeteren van de Europese weerbaarheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de beschikbaarheid van grondstoffen en het aanpakken van risico’s van verstoringen in de toeleveringsketen.

Innovatieprogramma

64 bedrijven en (kennis)organisaties overhandigen vandaag ook hun eigen semicon innovatieprogramma onder de naam ChipNL aan minister Beljaarts. Hiermee wil de halfgeleidersector zelf via innovatie de wereldwijde sterke positie van Nederland versterken. Door bijvoorbeeld de ontwerp- en productiemethodes voor chips en machines te verbeteren, kan de productiviteit van de sector worden vergroot en blijft Nederland een wereldwijde koploper in de halfgeleidersector.