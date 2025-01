Wetsvoorstel afschaffen tegemoetkoming arbeidsongeschikten in internetconsultatie.

Vandaag gaat het wetsvoorstel afschaffen tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten in internetconsultatie. Het wetsvoorstel volgt uit het hoofdlijnenakkoord waarin is afgesproken dat de tegemoetkoming voor hogere kosten door chronische ziekte of handicap per 2027 vervalt. Door tegelijkertijd het eigen risico in de zorg te verlagen, wil het kabinet de ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten vereenvoudigen.