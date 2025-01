Benoeming nieuwe vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Szabó van Digitalisering en Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van de heer Gerbert Kunst als nieuwe Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en St. Maarten. De benoeming gaat in per 15 mei 2025.

Mr. G.P.G. (Gerbert) Kunst is momenteel directeur Internationaal Beleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hij was eerder o.a. consul-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in San Francisco en directeur Europese en Internationale Zaken bij het ministerie van Economische Zaken. De heer Kunst studeerde rechten in Leiden en heeft daarnaast een Master of Business Administration (MBA) en een Master of Public Administration (MPA).

De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VNACS) heeft vestigingen in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg en vertegenwoordigt Nederland in de drie landen. De Vertegenwoordiger staat aan het hoofd hiervan en speelt een cruciale rol bij het onderhouden van een goede relatie met de drie autonome landen. De VNACS draagt bij aan de totstandkoming van het Nederlandse beleid voor de landen en aan de uitvoering ervan. Ook biedt de VNACS hulp en bijstand voor Nederlanders in nood en coördineert ze de aansturing van de hulpverlening uit Nederland bij grote crises. De vertegenwoordiging voert haar taken uit in goede samenwerking met alle vier de landen in het Koninkrijk.

Tot aan het aantreden van de nieuwe vertegenwoordiger zal mr. drs. S.J.P.L. (Saskia) de Reuver vanuit haar rol als directeur Koninkrijksrelaties/Landen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de rol van Vertegenwoordiger op Aruba, Curaçao en Sint Maarten waarnemen.