Faber: strenger asielregime voor overlastplegers en mensen die niet meewerken aan ‘kansarme asielprocedure’

Minister Faber (Asiel en Migratie) gaat strenger optreden tegen asielzoekers die overlast veroorzaken of een kansarme aanvraag indienen. Zij komen in een strenger regime terecht waar ze permanent beschikbaar moeten zijn voor het proces en procedures sneller verlopen, verwacht Faber. Ze kondigde de maatregelen aan tijdens een werkbezoek aan Ter Apel en gesprekken met de gemeenten Emmen en Westerwolde.

Faber: “Met deze strengere aanpak kunnen we aanvragen van overlastgevers en kansarme asielaanvragen snel behandelen. We houden deze groep van de straat en daarmee beperken we direct de overlast. Daarmee pakken we problemen in Budel en Ter Apel aan. Het zorgt bovendien voor minder druk op de opvang, omdat asielzoekers na een afwijzing geen recht meer hebben op opvang en meteen terug moeten naar het land van herkomst.”

Asielzoekers die uit een veilig land komen en dus een kansarme asielaanvraag indienen moeten zich twee keer per dag melden. Als die maatregel onvoldoende effect heeft volgt een intensief programma op een verscherpt toezicht locatie, met als doel om het gedrag van de mensen te veranderen. Overlastgevers komen direct in een verscherpt toezichtlocatie terecht. Faber brengt de randvoorwaarden in kaart om overlastgevers die volharden, extra vrijheidsbeperkingen op te leggen door deze mensen te plaatsen in een zogenaamde procesbeschikbaarheidslocatie. Daarbovenop bestaat de mogelijkheid om asielzoekers in een handhavings- en toezichtlocatie te plaatsen, of in een detentiecentrum.

Nieuwe pilot

De pilot procesbeschikbaarheidsaanpak is een doorstart van de eerder gestarte pilot met de procesbeschikbaarheidslocatie. Die pilot werd gestopt na een oordeel van de rechter. Door de nieuwe aanpak te laten beginnen met een meldplicht en een intensief dagprogramma, is er nu voldoende wettelijke grond voor de strengere aanpak.

Voor meer informatie, lees de Kamerbrief over de pilot procesbeschikbaarheidsaanpak.