Inzet kabinet en regio’s: Nederland moet topbestemming voor buitenlandse investeringen blijven

Het kabinet wil Nederland aantrekkelijk houden voor buitenlandse investeringen. Met de nieuwe fase van de Invest in Holland-strategie wil Nederland de komende jaren koploper blijven in innovatie en weerbaarheid. Het kabinet blijft daarom focussen op kwaliteit in plaats van kwantiteit bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Dat betekent dat nieuwe investeringsprojecten niet alleen onze economische groei stimuleren, maar ons land ook moeten helpen om klaar te zijn voor de toekomst. Dat schrijft minister Beljaarts (EZ) mede namens minister Klever (BHO) aan de Tweede Kamer.

Het Invest in Holland-netwerk, onder aanvoering van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), speelt een cruciale rol in het aantrekken van hoogwaardige buitenlandse investeringen (acquisitie). Hierbij blijft de focus de aankomende jaren liggen op investeringen die de Nederlandse ecosystemen versterken. In ecosystemen werken bedrijven samen met kennisinstellingen en overheden. Ook verkent het Invest in Holland-netwerk de komende jaren kansen in sectoren zoals defensie, grondstoffen en financiële technologie.



Van de projecten van buitenlandse bedrijven die het netwerk in 2024 naar en in Nederland heeft begeleid, sloot 97% (187 van de 193 projecten) aan op de strategische prioriteiten van Nederland. Deze investeringsprojecten dragen bijvoorbeeld bij aan innovaties op gebieden zoals gezondheidszorg, landbouw en chemie of ondersteunen de kabinetsdoelstelling om in 2030 3% van het BBP te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (R&D).



“Buitenlandse bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de versterking van onze innovatieve ecosystemen en onze toekomstbestendigheid,” aldus minister Beljaarts van Economische Zaken. “Met deze strategie zorgen we ervoor dat we juist die bedrijven naar Nederland begeleiden en hier houden die bijdragen aan onze economische kracht en innovatie.”

Minister Klever: “Buitenlandse bedrijven zorgen in Nederland voor meer dan een miljoen banen en zijn goed voor bijna 150 miljard euro aan toegevoegde waarde voor onze economie. Als kabinet zetten we ons in voor een goed vestigingsklimaat. De NFIA werkt samen met onze ambassades en consulaten wereldwijd, om de meest innovatieve bedrijven naar Nederland te halen. Dit levert Nederland kennis en innovatie op, waar de hele samenleving van profiteert.”

Verbetering van het ondernemingsklimaat

Met sterke en innovatieve ecosystemen, hoogopgeleid talent, uitstekende digitale infrastructuur en een hoge levenskwaliteit is Nederland aantrekkelijk voor internationale bedrijven. Dat blijkt ook uit de toename van vervolginvesteringen van bestaande buitenlandse investeerders in Nederland. Die namen toe van 19% in 2023 naar 28% in 2024 (van het totaal aantal begeleide projecten). Tegelijkertijd worden ondernemers dagelijks geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen. Tekorten aan arbeidskrachten, beperkte (milieu)ruimte en een druk elektriciteitsnetwerk zijn voorbeelden van knelpunten. Daarnaast ervaren veel ondernemers een hoge regeldruk en een overheid die soms als onvoorspelbaar wordt gezien.



Daarom werkt het kabinet onder leiding van minister Beljaarts van Economische Zaken aan het Pact Ondernemingsklimaat. Dit pact, dat in samenwerking met het bedrijfsleven wordt vormgegeven, moet knelpunten wegnemen en Nederland opnieuw positioneren als een van de meest concurrerende economieën ter wereld.



Invest in Holland-netwerk

Het Invest in Holland-netwerk is een landelijk dekkend samenwerkingsverband van het rijk, regio’s, grote steden en Nederland Distributieland (NDL), dat zich richt op het aantrekken en behouden van buitenlandse investeringen voor Nederland. De NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) is hierin de vertegenwoordiger van de nationale overheid. NFIA is een uitvoeringsorganisatie die onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De NFIA valt onder verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en wordt mede aangestuurd door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.