Snellere uitbreiding stroomnet door kortere procedures

Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei stuurt een wetswijziging naar de Raad van State om de uitbreiding van het stroomnet te versnellen. Door kortere procedures kan er de komende jaren bij tientallen projecten tot 1,5 jaar worden versneld. Daardoor is er eerder ruimte voor nieuwe woonwijken en bedrijven die willen groeien of verduurzamen.

Vertraging bij onderzoek voorkomen

Het stroomnet moet in heel Nederland fors worden uitgebreid. Daarvoor moet de netbeheerder eerst onderzoek doen op locatie, zoals grondmetingen en bodemonderzoek. Dit soort onderzoek is vaak van korte duur en heeft over het algemeen weinig tot geen impact op de grond. Wanneer een grondeigenaar geen toestemming geeft om onderzoek te doen kan dit tot veel vertraging leiden, omdat de netbeheerder dan eerst lange procedures moet doorlopen.

Met deze wetswijziging worden die procedures geschrapt en geldt er standaard een gedoogplicht voor onderzoekswerkzaamheden. Dat kan afhankelijk van de situatie 2 maanden tot 1,5 jaar aan vertraging voorkomen.

Minister Hermans: “Zonder stroom kunnen we geen woonwijken uitbreiden en kunnen bedrijven niet groeien. De jarenlange procedures die dat tegenhouden, daar moeten we vanaf. Dat kan echt sneller, dit voorstel is een eerste stap.”

Snelheid voor energieprojecten

Deze wetswijziging is een van de stappen die minister Hermans neemt om de uitbreiding van het stroomnet te versnellen. De minister werkt daarnaast aan een wijziging om uitbreidingen van het stroomnet aan te wijzen als projecten van ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’. Ook dit kan tot 1,5 jaar versnelling opleveren.

De wetswijziging is vandaag naar de Raad van State verstuurd voor advies. De volgende stap is behandeling door de Tweede Kamer. Naar verwachting kan de wetwijziging medio volgend jaar in werking treden.